Cuántos hijos tiene Andy Kusnetzoff con Florencia Suárez: así están hoy León y Helena

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez mantienen una relación de varios años y formaron una familia junto a sus dos hijos.

La vida familiar de Andy Kusnetzoff suele mantenerse lejos de los reflectores. El conductor y periodista construyó una relación de varios años con Florencia Suárez, productora radial, y juntos formaron una familia. Aunque ambos preservan la intimidad, algunas imágenes y momentos especiales permiten conocer más sobre sus hijos.

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez: una familia lejos de las cámaras

Andy Kusnetzoff es una de las figuras más reconocidas del periodismo y la televisión argentina. Al frente de programas como PH: Podemos hablar, el conductor también desarrolló una extensa trayectoria en radio, donde encontró otro de sus espacios más importantes.

En el plano personal, mantiene una relación con Florencia Suárez, productora vinculada al ámbito radial. La pareja lleva varios años juntos y decidió mantener buena parte de su vida familiar alejada de la exposición mediática.

Sin embargo, ocasionalmente ambos comparten algunos momentos familiares en redes sociales. Las publicaciones permiten conocer escenas cotidianas y celebraciones junto a sus hijos, aunque la exposición de los menores se mantiene limitada.

Cuántos hijos tienen Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

La pareja tiene dos hijos: Helena y León Kusnetzoff. La niña es la mayor y nació en agosto de 2016, mientras que el niño llegó cinco años después, también durante el mes de agosto.

La diferencia de edad entre ambos hizo que cada nacimiento representara una etapa distinta para la familia. En el caso de León, sus primeros días estuvieron atravesados por una situación médica que el propio conductor decidió compartir públicamente tiempo después.

Aunque Andy Kusnetzoff suele ser reservado respecto de su intimidad, la llegada de sus hijos ocupó un lugar importante en su vida y en algunas de sus intervenciones públicas.

Quién es Helena, la hija mayor de Andy Kusnetzoff

Helena Kusnetzoff nació en agosto de 2016 y es la primera hija de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez. La niña creció prácticamente alejada de la exposición constante que acompaña a sus padres debido a sus respectivas carreras en los medios.

En agosto de 2026, Helena cumplió 10 años y tuvo un festejo íntimo con una estética pastel. La celebración fue una de las ocasiones en las que la familia dejó ver parte de un momento especial, aunque sin convertirlo en una exposición permanente.

La elección de mantener estos acontecimientos dentro de un ámbito familiar refleja la decisión de la pareja de preservar la privacidad de sus hijos.

León, el hijo menor de Andy Kusnetzoff

León Kusnetzoff nació en agosto de 2021 y es el segundo hijo de la pareja. Su llegada estuvo acompañada por una situación que marcó especialmente al conductor, ya que el bebé tuvo que permanecer sus primeros días en neonatología antes de recibir el alta médica.

La experiencia fue compartida por Andy en su programa radial Perros de la Calle, donde relató aquel período desde un lugar particularmente emotivo. El episodio se convirtió en uno de los pocos momentos en los que el periodista habló públicamente sobre una situación vinculada directamente con su familia.

Actualmente, León crece junto a su hermana Helena, mientras sus padres continúan priorizando una crianza alejada de la exposición pública.

La familia de Andy Kusnetzoff suele mantener un perfil bajo y compartir públicamente solo algunos momentos especiales.

Cómo es la vida familiar de Andy Kusnetzoff

A pesar de su constante presencia en televisión y radio, Andy Kusnetzoff eligió establecer límites claros entre su actividad profesional y su vida privada. La misma postura mantiene Florencia Suárez, quien también desarrolla su carrera detrás de los micrófonos.

Las apariciones familiares en redes sociales son esporádicas y suelen estar vinculadas con cumpleaños u ocasiones especiales. De esta manera, Helena y León permanecen alejados de la exposición cotidiana que implica formar parte de una familia conocida dentro de los medios argentinos.