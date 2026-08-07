Quién es la pareja de Andy Kusnetzoff: así es Florencia Suárez y su historia de amor

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez se conocieron trabajando en la radio y comenzaron una relación que nació de manera inesperada

La vida privada de Andy Kusnetzoff siempre estuvo lejos de la exposición mediática. Sin embargo, detrás del reconocido conductor existe una sólida historia de amor junto a Florencia Suárez, la productora con la que formó una familia y construyó una relación que comenzó de manera inesperada.

Cómo se conocieron Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

La historia entre Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez comenzó en el ámbito laboral. Ambos trabajaban en la radio y, en ese momento, los dos estaban en pareja. Además, compartían una regla que parecía inquebrantable: evitar cualquier tipo de vínculo sentimental con personas del mismo ambiente de trabajo.

Sin embargo, el destino terminó cambiando esos planes. Según contó el propio conductor, desde el primer momento sintió una fuerte atracción por quien era una de las productoras del programa.

A esa situación se sumaba otro detalle que alimentaba las diferencias entre ambos: la pasión futbolera. Mientras Andy es reconocido hincha de Boca Juniors, Florencia Suárez es fanática de River Plate, una rivalidad que quedó solo como una anécdota dentro de una relación que con el tiempo se fortaleció.

La confesión de Andy Kusnetzoff sobre la difícil conquista

Años después del inicio de la relación, Andy Kusnetzoff recordó cómo fueron los primeros intentos para conquistar a Florencia Suárez durante una entrevista en el programa La Puta Ama, conducido por Florencia Peña en Telefe.

El conductor reconoció que el comienzo estuvo lejos de ser sencillo. "Me acuerdo cómo fue todo. Un día le dije: 'Tengo un problema' y cuando traté de ver qué le pasaba a ella, me di cuenta de que tenía dos problemas porque al principio no le pasaba lo mismo que a mí. Entonces tuve un montón de problemas porque tenía que seguir con el programa, no le podía contar a mis compañeros, la piba no me daba bola, a mí me gustaba... Conquistarla fue muy difícil".

Según explicó, ocultar sus sentimientos tampoco resultó una tarea sencilla. En una oportunidad, incluso terminó confesándole la situación a Nicolás "Cayetano" Cajg cuando debió ser operado de urgencia por una hernia.

"Estábamos haciendo la temporada en Mar del Plata y de repente tuve una hernia, me trasladaron a Buenos Aires y me operaron de urgencia. Así se lo conté a Caye porque pensé: 'Por ahí, me muero'. Y cuando se lo dije, él me respondió: 'Ya lo sé, pelotudo'".

La respuesta de su compañero confirmó que su enamoramiento ya era evidente para quienes compartían el trabajo diario.

Los celos y las dificultades antes del comienzo del romance

Antes de iniciar formalmente la relación, Andy Kusnetzoff atravesó un período marcado por la incertidumbre. Durante esa misma entrevista confesó que los celos ocuparon un lugar importante mientras intentaba acercarse a Florencia Suárez.

"Sentía que había una resistencia y eso fue difícil porque tuve que abrir un Facebook del programa para tratar de espiarla un poco. Ella iba al boliche, salía y yo sufría mucho. Me acuerdo de que miraba el celular a las siete de la mañana y ella estaba online, y pensaba que acababa de salir del boliche. Tenía muchos celos".

Incluso recordó que su psicólogo le advirtió que no todas las historias terminan de la manera esperada. "En un momento, el psicólogo me dijo: 'A veces las cosas no terminan bien, no siempre se va a poder'". Pese a esas dudas iniciales, la relación terminó consolidándose y, con el paso de los meses, ambos decidieron blanquear el romance ante su entorno y también frente al público.

El conductor reveló que conquistar a su pareja fue un proceso difícil y recordó las dudas que marcaron el inicio del romance.

La familia que formaron Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

Aunque se estima que comenzaron su noviazgo en 2014, la pareja siempre eligió mantener un perfil extremadamente reservado, alejando su vida familiar de la exposición constante. Actualmente, Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez llevan más de una década juntos y son padres de Helena y León, quienes tienen 10 y 6 años, respectivamente.

Con el paso del tiempo, la historia que nació entre dudas, diferencias futboleras y una conquista que parecía imposible se transformó en uno de los vínculos más sólidos del ambiente artístico. Si bien las apariciones públicas son escasas, ambos continúan priorizando la vida familiar y la discreción, una característica que los acompaña desde el comienzo de su relación.