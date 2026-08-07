La inflación en CABA fue del 2,9% en julio y golpea el relato de Milei

Durante el mes de julio, el Indice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento de 2,9%, superando en más de un punto a la medición de junio. En los primeros siete meses del año, la inflación acumuló una suba de 19,4% y la trayectoria interanual se ubicó en 33,2%.

El dato es un duro golpe al relato de la baja de precios de Javier Milei, que venía festejando una desaceleración de la inflación a nivel nacional entre abril y junio. Esto se había visto replicado en CABA, donde el índice de precios fue 2,5% en abril, 2,1% en mayo y 1,8% en junio.

De este modo, la cifra de julio supone un rebote de 1,1 puntos porcentuales y es la más alta desde marzo pasado, cuando la inflación porteña había sido del 3%. Esto implica una mala noticia para el Gobierno Nacional, dado que el IPC de CABA suele anticipar, con algunas décimas de diferencia, el del Indec a nivel país, que se conocerá el próximo jueves 13 de agosto.

Es usual que el séptimo mes del año presente un aumento en el índice de precios por motivos estacionales, asociados a las remarcaciones en recreación y gastronomía debido a las vacaciones de invierno. Aun así, la suba de este año es especialmente alta. A comparación, en 2025 la inflación de junio en CABA había sido del 2,1% y la de julio del 2,5%, solo 0,4 puntos más.

Recreación y gastronomía, los rubros que más subieron en CABA durante julio

La división que más subió durante el mes fue Recreación y cultura, con un incremento de 5,8% respecto de junio. Le siguieron Restaurantes y hoteles, con 5,3%, y Educación, con una variación mensual de 4,1%. También se ubicó por encima del nivel general Equipamiento y mantenimiento del hogar, que aumentó 3,6%, y Transporte, con una suba de 3,1%.

Por debajo del promedio general quedaron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza de 2,7%; Cuidado personal, protección social y otros productos, con 2,6%; Salud y Seguros y servicios financieros, ambos con 2,4%; e Información y comunicación, con 2,1%.

En tanto, Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 2,0% y Alimentos y bebidas no alcohólicas, una de las divisiones de mayor peso dentro del índice, avanzó 1,9% durante julio. La única categoría que registró una baja mensual fue Prendas de vestir y calzado, con una caída de 1,6% frente a junio.

Con el incremento de julio, el nivel general del IPC porteño acumuló una suba de 19,4% en lo que va de 2026 y de 33,2% en los últimos doce meses.