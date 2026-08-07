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De qué trata y reparto de "Furioso", la serie de 6 capítulos para ver el fin de semana en Netflix

Una serie brasileña recién estrena en Netflix y ya es de lo más visto del mes. Te contamos los detalles de "Furioso".

07 de agosto, 2026 | 11.32
Furioso

El contenido latinoamericano gana cada vez más fuerza en las plataformas de streaming, y la nueva apuesta brasileña de Netflix es prueba de ello. Estrenada a finales de julio de 2026, la serie Furioso (titulada Fúria en portugués) logró posicionarse entre las producciones más vistas de las últimas semanas gracias a una mezcla de suspenso, drama y secuencias de artes marciales mixtas (MMA).

Con una primera temporada de seis episodios de aproximadamente cincuenta minutos de duración, la ficción destaca por mantener un ritmo frenético que cautiva tanto a los fanáticos del género de acción como a quienes buscan historias cargadas de misterio. Creada por Igor Verde y Gustavo Bragança, esta producción demuestra el alto nivel técnico y narrativo que la industria audiovisual de Brasil está exportando al mundo.

Entre el ring y los recuerdos: trama y protagonista

La historia arranca con una premisa impactante: un joven es rescatado al borde de la muerte en un vertedero, con un disparo en la cabeza y sin un solo recuerdo de quién es. Sin identidad ni pasado, adopta el nombre de Marcelo y encuentra refugio bajo la tutela de Tony (interpretado por Fábio Lago), un veterano entrenador de MMA que decide darle un propósito en la vida a través de la disciplina del combate.

El peso dramático recae sobre los hombros de Vinícius Neri, el actor principal que ofrece una interpretación deslumbrante. Neri encarna a este luchador amnésico con una notable destreza física y una profunda carga emocional, balanceando la violencia dentro de la jaula con la vulnerabilidad de un hombre desesperado por reconstruir su historia. A medida que gana popularidad en el deporte, fragmentos de su enigmático pasado comienzan a aflorar, revelando un entramado de crímenes, conspiraciones y peligros que van mucho más allá del octágono.

Protagonista de "Furioso". (Crédito de foto: Netflix)

MÁS INFO

¿Tendrá continuidad? El futuro de la serie

Tras un desenlace intenso que dejó múltiples interrogantes abiertos en torno al origen y los enemigos de Marcelo, la expectativa queda rondando en busca de respuestas. La buena noticia es que la recepción fue positiva por parte del público y la crítica motivó a Netflix a confirmar rápidamente que la historia continúe. La segunda temporada ya se encuentra en fase de preparación y su lanzamiento está previsto para el año 2027.

De los próximos episodios se espera que profundicen en las ramificaciones criminales que persiguen al protagonista, al tiempo que exploran el impacto que su verdadera identidad tendrá en sus nuevos aliados. Con un camino abierto hacia el desarrollo de su universo, Furioso se consolida como uno de los grandes aciertos del año en el formato de thriller de acción.

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