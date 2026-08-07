Neus Moya, podóloga: "Para caminar mucho a partir de los 50, evitaría cualquier zapato que comprima los dedos"

Elegir unos zapatos que estén a la moda y que a la vez sean buenos para los pies a los 50 años puede ser todo un desafío. Con los cambios hormonales de la menopausia, es común que empiecen los problemas, como dolor de pies después de caminar muchas horas, dolor de espalda, durezas, sequedad, juanetes, entre otras cuestiones.

Neus Moya, podóloga, explicó en diálogo con CLARA que es fundamental elegir un calzado que no solamente sea estéticamente lindo, sino que además acompañe a tus pies de manera amable a lo largo del día, en especial si caminás mucho o pasás mucho tiempo parada. "Para caminar mucho a partir de los 50, normalmente recomendaría una zapatilla con horma anatómica, buena sujeción y una suela que acompañe", sostiene.

Calzado recomendado para mujeres +50.

Cómo elegir calzado a partir de los 50: por qué es importante

"A partir de los 50 no cambia solo el pie. Cambia el cuerpo entero, y el pie forma parte de ese sistema. Muchas mujeres empiezan a notar que ya no aguantan cualquier zapato porque el pie pierde capacidad de adaptación, la piel puede volverse más sensible, los tejidos pierden elasticidad y puede cambiar la distribución de las cargas”, añade Moya.

En este sentido, señala que "también es frecuente que aparezca más sequedad, durezas, dedos en garra, juanetes que antes no molestaban, dolor en la planta del pie o sensación de almohadilla gastada en la zona de los metatarsos". Además, en la menopausia los cambios hormonales pueden influir en la calidad de los tejidos, en la piel, en la elasticidad y también en la percepción del dolor, explica, y es por eso que "algunas mujeres notan que el mismo zapato que antes soportaban sin problema, ahora les molesta más o les parece más agresivo”.

Los errores que no se deben cometer

El principal error al comprar calzado es asociar comodidad con amortiguación extrema. “Un zapato cómodo de verdad no es solo el que se nota blandito al ponértelo en la tienda. A veces confundimos comodidad con sensación inicial agradable, y no siempre es lo mismo”, remarca la experta. Por eso es ideal elegir un calzado que respete la forma natural del pie.

A partir de los 50, el calzado debe adaptarse mejor a las necesidades del pie. Los dedos necesitan contar con el espacio suficiente para moverse, separarse y apoyarse de manera adecuada durante la caminata. “Si la puntera acaba en pico o aprieta el antepié, por muy bonito que sea el zapato, tarde o temprano suele dar problemas”, advierte Neus.

Calzado recomendado para mujeres +50.

Cómo elegir el correcto según la ocasión

A la hora de elegir zapatos, no solo importa el plan, sino también la historia y las necesidades de cada pie. “Lo primero que diría es que no elegiría el calzado solo por el plan, sino también por la historia del pie de esa persona. No es lo mismo una mujer que lleva años usando tacos, cuñas o deportivas muy amortiguadas, que una mujer que ya está acostumbrada a calzado más flexible, amplio y con menos drop”, explica la podóloga.

Para trabajar muchas horas, recomienda priorizar la comodidad y la estabilidad. “Para trabajar muchas horas, priorizaría siempre una puntera anatómica, buena sujeción y una suela estable. Puede ser una sneaker respetuosa, un zapato tipo mercedita bien diseñado, un mocasín amplio o un zapato más arreglado, pero siempre con espacio real para los dedos”, señala.

Para caminar, lo ideal es elegir modelos con buena sujeción y una horma que acompañe el movimiento natural del pie. “Para caminar mucho, normalmente recomendaría una sneaker con horma anatómica, buena sujeción y una suela que acompañe”, indica.