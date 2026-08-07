Leire Zulueta, maquilladora profesional: "A los 50 es un error maquillarse las cejas de forma uniforme"

Maquillarse las cejas a partir de los 50 años para conseguir una mirada favorecedora parece una tarea simple, pero no siempre lo es. Para algunas mujeres, entender cuál es la forma de cejas que mejor les queda puede ser complicado, y es por eso que conviene escuchar los consejos de los maquilladores.

Leire Zulueta, maquilladora profesional, recomienda en diálogo con CLARA evitar uno de los errores más frecuentes en el maquillaje de cejas a partir de esta edad. "A los 50 es un error maquillarse las cejas de forma uniforme", explicaba la experta en una entrevista en El Economista, ya que este acabado suele endurecer las facciones y restarle naturalidad al rostro.

Cómo maquillarse las cejas a partir de los 50 años.

En la misma línea, Raquel Linde, experta en belleza y Marketing Manager de MET, advierte que "el error más habitual es aplicar demasiado producto o trazar líneas demasiado duras. Esto puede endurecer la mirada y acentuar las arrugas o la flacidez natural". Además, señala que otro fallo muy común es utilizar lápices demasiado oscuros: "Otro fallo común es usar tonos demasiado oscuros, que crean contraste y añaden años visualmente".

Cómo maquillarse correctamente las cejas a los 50, según expertas

Por ese motivo, las especialistas coinciden en que los tonos suaves son la mejor opción para rejuvenecer la mirada. Los marrones claros, los tonos topo o los matices ceniza suelen integrarse mejor con el color natural del vello y resultan especialmente favorecedores cuando las cejas han perdido densidad o pigmentación con el paso del tiempo.

"Los tonos suaves, similares al color natural del pelo o ligeramente más claros, son los más favorecedores. Conviene evitar los negros intensos o los marrones demasiado oscuros, que endurecen la expresión y envejecen el rostro", explica Linde. El objetivo no es que las cejas se conviertan en el centro del maquillaje, sino que enmarquen los ojos de manera sutil y armoniosa.

Cómo maquillarse las cejas a partir de los 50 años.

Una vez elegido el color adecuado, la forma de aplicar el producto también marca la diferencia. "Lo correcto es rellenar el pelo que falte", explica Zulueta. En lugar de dibujar una ceja completamente nueva, la recomendación es peinar el vello hacia arriba y realizar pequeños trazos que imiten los pelitos naturales, construyendo la intensidad poco a poco para conseguir un acabado más realista.

Para completar el maquillaje, las expertas aconsejan utilizar un gel de cejas. Según Raquel Linde, "Un gel bien aplicado puede rejuvenecer inmediatamente el rostro sin necesidad de maquillaje pesado". Además de fijar el vello, este producto ayuda a aportar estructura y definición, creando un efecto visual que levanta la zona de los ojos y hace que la mirada se vea más abierta.

En definitiva, conseguir unas cejas favorecedoras después de los 50 no depende de llevarlas más oscuras o más marcadas, sino de respetar su forma natural, elegir un tono adecuado y aplicar el producto con sutileza. Como resume Linde, "la clave está en mantener naturalidad, luz y proporción".