Clave para mujeres después de los 60 años: los tres errores de maquillaje que hay que evitar

Clave para mujeres +60: los tres errores de maquillaje que hay que evitar para no parecer mayor

A partir de los 60 años, elegir el combo de maquillaje adecuado puede ayudarte a no sumar años a tu rostro y hasta parecer más joven. Hay ciertos errores comunes que suelen cometerse y que los especialistas recomiendan evitar para no añadirse años.

Cómo maquillarse después de los 60 años: los errores que no deberías cometer

La maquilladora y creadora de contenido Astrid Cerna (@astridcerna.makeup en TikTok) reveló la mejor forma de maquillarse después de los 60 años para tener un rostro más suave, luminoso y natural. Bajo la premisa de que "menos es más", la clave está en evitar los siguientes errores:

Cejas muy oscuras o marcadas: nunca pintarlas de tonos demasiado oscuros, siempre es recomendable usar un tono un poco más claro que el cabello natural . Esto ayuda a suavizar las facciones y evitar un aspecto más duro.



nunca pintarlas de tonos demasiado oscuros, siempre es recomendable usar un tono . Esto ayuda a suavizar las facciones y evitar un aspecto más duro. Delinearse los ojos con delineador negro: lleva a endurecer la mirada y llevar a que el párpado parezca encapotado. En su lugar, es mejor utilizar color marrón para que dé la sensación de una mirada más suave. Además, es clave sellarlo con sombra para evitar que el producto se transfiera, especialmente si se tiene el párpado caído.

Exceso de corrector: si se coloca mucho corrector y en tonos demasiado claros, se pueden resaltar las líneas de expresión en lugar de disimularlas. Se aconseja utilizar un corrector del mismo tono de la piel . Esto permite iluminar la zona del contorno de ojos sin que la piel se vea "acartonada".



si se coloca mucho corrector y en tonos demasiado claros, se pueden resaltar las líneas de expresión en lugar de disimularlas. Se aconseja utilizar un corrector del . Esto permite iluminar la zona del contorno de ojos sin que la piel se vea "acartonada". Rubor en el lugar incorrecto: ponerlo en el centro del cachete y en colores demasiado llamativos puede llevar a dar una sensación del rostro caído. La clave es que no lleve la atención a las líneas de expresión que denoten edad.

El paso a paso para maquillarse: qué destacar en tu rostro después de los 60 años

A la hora de maquillarse, siempre es crucial utilizar un combo capaz de realzar la belleza de forma elegante y natural, en lugar de simplemente cubrir la piel. La técnica correcta, recomendada por la maquilladora, tiene como objetivo iluminar y suavizar el rostro con productos que logren equilibrio en la piel. Según las fuentes, los puntos fundamentales son: