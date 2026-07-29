Ideal para mujeres +60: tutorial de maquillaje de ojos para párpados encapotados y poco firmes.

Hay un tutorial de maquillaje de ojos que es perfecto para mujeres a partir de los 60 años que tienen el párpado poco firme y encapotado. Con el correr del tiempo, los párpados se van hundiendo cada vez más, dificultando que los ojos se luzcan y se puedan maquillar cómodamente.

Si además de eso tenés un párpado encapotado, maquillarse puede ser una tarea doblemente compleja. Vanessa Crestto, maquilladora profesional, compartió su mejor tutorial de maquillaje de ojos para mujeres a partir de los 60 que tengan esta dificultad.

Según la experta, la clave está en elegir las sombras correctas (preferentemente de colores mate y neutro), unas buenas brochas y seguir la técnica adecuada. "Los párpados encapotados tienen que ir de a toquecitos con la sombra, no pueden arrastrar, porque lo que hacen es que se mueve el párpado y quedan líneas entremedio mal difuminadas", indica. Se recomienda que además de leer el paso a paso, mires el video completo para comprender mejor la técnica.

Tutorial de maquillaje para párpado caído y encapotado: ideal para mujeres +60

Lo que vas a necesitar

Brochas de diferentes tamaños

Una paleta de sombras, idealmente colores neutros y mate, ya que benefician más al párpado encapotado

El paso a paso