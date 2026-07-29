Hay un tutorial de maquillaje de ojos que es perfecto para mujeres a partir de los 60 años que tienen el párpado poco firme y encapotado. Con el correr del tiempo, los párpados se van hundiendo cada vez más, dificultando que los ojos se luzcan y se puedan maquillar cómodamente.
Si además de eso tenés un párpado encapotado, maquillarse puede ser una tarea doblemente compleja. Vanessa Crestto, maquilladora profesional, compartió su mejor tutorial de maquillaje de ojos para mujeres a partir de los 60 que tengan esta dificultad.
Según la experta, la clave está en elegir las sombras correctas (preferentemente de colores mate y neutro), unas buenas brochas y seguir la técnica adecuada. "Los párpados encapotados tienen que ir de a toquecitos con la sombra, no pueden arrastrar, porque lo que hacen es que se mueve el párpado y quedan líneas entremedio mal difuminadas", indica. Se recomienda que además de leer el paso a paso, mires el video completo para comprender mejor la técnica.
Tutorial de maquillaje para párpado caído y encapotado: ideal para mujeres +60
Lo que vas a necesitar
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Brochas de diferentes tamaños
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Una paleta de sombras, idealmente colores neutros y mate, ya que benefician más al párpado encapotado
El paso a paso
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Tomá un color clarito y colocá con una brocha intermedia un poco de sombra debajo de la parte más alta de tu ceja.
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Tomá la sombra color mate tono beige y poné de a toquecitos debajo de la ceja, donde comienza, y andá bajando. Lo más importante es que dejes el ojo bien abierto y subir la sombra lo que más puedas para dar la sensación de que el párpádo es más amplio.
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Tomá un poco de sombra más oscura y colocá en la zona de la cuenca, en la esquina del ojo. Da de a toquecitos apenas hacia adelante para generar un efecto lift.
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Si te gustan las sombras metálicas, aunque no son tan favorecedoras para el párpado encapotado, podés hacer esto. Tomá un poquito de sombra metálica de color claro, con mucho cuidado. Colocá en la zona del lagrimal y apenitas arriba para iluminar un poquito.
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Debajo, en la zona de la ojera, aplicá un poquito de corrector.
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Por último, podés hacerte las pestañas y ponerte un poco de brillo labial, base y/o rubor. ¡Listo!