Franco Colapinto vs. Pierre Gasly en 2026: registros en carreras y clasificaciones con Alpine

La interna de Alpine muestra un duelo cada vez más parejo.

La temporada 2026 de Fórmula 1 no solo representa el estreno del nuevo reglamento técnico, sino también una de las batallas internas más interesantes de la zona media de la parrilla. En Alpine, Pierre Gasly y Franco Colapinto protagonizan un duelo que, con el paso de las carreras, comenzó a equilibrarse. Aunque el piloto francés sigue liderando al equipo en resultados, el crecimiento del argentino quedó reflejado en las estadísticas y en el rendimiento mostrado durante los primeros once Grandes Premios del campeonato.

En el Campeonato Mundial de Pilotos, Pierre Gasly mantiene la ventaja con 42 puntos, ubicándose en el 10° puesto, mientras que Franco Colapinto acumula 19 unidades y marcha 12°, una diferencia de 23 puntos entre los compañeros de Alpine. El francés consiguió sumar en ocho Grandes Premios: Australia, China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, España y Gran Bretaña. El argentino, por su parte, ingresó en la zona de puntos en seis oportunidades: China, Japón, Miami, España, Gran Bretaña y Bélgica. Los datos reflejan una mayor regularidad de Gasly, aunque Colapinto logró puntuar en varias de las mismas fechas que su compañero y consiguió sumar en Bélgica, una carrera en la que el francés no pudo aportar unidades.

Colapinto vs. Gasly en 2026 en la Fórmula 1: los números de cada uno

La clasificación

Fue uno de los aspectos donde más evolucionó Colapinto durante la temporada. Aunque Gasly mantuvo una leve ventaja en el balance general, el argentino fue reduciendo diferencias carrera tras carrera. El francés largó por delante en Australia (14° a 16°), China (7° a 12°), Japón (7° a 15°), Mónaco (9° a 14°), Austria (11° a 16°), Gran Bretaña (15° a 19°), Bélgica (10° a 11°) y Hungría (12° a 13°).

En cambio, Colapinto superó a su compañero en Miami (8° a 9°), Canadá (10° a 14°) y España (13° a 14°). La tendencia refleja un crecimiento sostenido del argentino, que pasó de quedar relegado en las primeras fechas a disputar prácticamente en igualdad de condiciones las posiciones de salida con el piloto francés.

La carrera

Ambos pilotos presentan características diferentes. Gasly se destaca por su consistencia, la administración de neumáticos y la capacidad para sostener posiciones frente a rivales directos, factores que le permitieron convertir buenas clasificaciones en importantes puntos para el campeonato. Colapinto, por su parte, mostró un perfil más agresivo y protagonizó varias remontadas luego de largadas complicadas, recuperando posiciones para acercarse a la zona puntuable. Esa capacidad para avanzar durante los domingos se convirtió en una de sus principales fortalezas y en uno de los aspectos más valorados por el equipo técnico de Alpine.

La interna de Alpine muestra un duelo cada vez más parejo.

Las mejores vueltas de clasificación y el ritmo de carrera también reflejan una evolución favorable para el argentino. Mientras Gasly continúa siendo la referencia del equipo sobre una vuelta rápida gracias a su experiencia, Colapinto fue reduciendo progresivamente la diferencia y terminó varias sesiones a apenas unas décimas de su compañero. Esa mejora también comenzó a trasladarse a las tandas largas, donde mostró un rendimiento cada vez más competitivo frente al piloto francés.

El balance de la primera parte de la temporada deja a Gasly como el líder deportivo de Alpine por experiencia, resultados y puntos obtenidos. Sin embargo, la progresión de Colapinto permite pensar en una segunda mitad del campeonato mucho más equilibrada. Si el argentino mantiene el ritmo de evolución mostrado durante las últimas carreras, la lucha interna de Alpine promete convertirse en una de las más parejas de la parrilla y en un factor clave para las aspiraciones del equipo francés en el Campeonato de Constructores.