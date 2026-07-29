Domenicali elogia a Antonelli mientras la F1 anuncia una afluencia récord de espectadores

Gran Premio de Hungría

​El jefe de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, elogió el miércoles al joven Kimi Antonelli, en un momento en que este deporte se ha ‌otorgado a sí mismo un brillante ‌balance de mitad de temporada, con carreras con entradas agotadas y cifras de audiencia en auge en los mercados clave.

La F1, propiedad de Liberty Media, afirmó que las entradas para las once carreras de este año se habían agotado y que seis circuitos habían batido récords de asistencia, siendo el de Silverstone, en Reino Unido, el que registró con diferencia la mayor afluencia de público durante el ​fin de semana, con ⁠564.000 espectadores.

Casi 3,7 millones de personas habían asistido a los fines de semana ‌de carrera, frente a los 3,4 millones que acudieron a las ⁠mismas pruebas en 2025, con un aumento ⁠del 18% en Japón y del 13% en Reino Unido.

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La audiencia televisiva en Italia, patria de Antonelli, líder del campeonato con Mercedes, así como de una Ferrari en ⁠pleno resurgimiento, aumentó un 27% con respecto a 2025 en las nueve ​pruebas disputadas hasta el Gran Premio de Gran Bretaña.

Antonelli, ‌de 19 años, ha ganado seis de ‌las once carreras de esta temporada, mientras que Ferrari, que el año ⁠pasado no logró ninguna victoria, ha triunfado tanto con Lewis Hamilton como con Charles Leclerc.

"Creo que, para el deporte, es realmente fantástico", declaró Domenicali a los periodistas sobre su compatriota, originario de la misma región en torno a Bolonia. "Aporta frescura, es ​aún muy ‌nuevo y está muy abierto a cualquier cosa que le suceda".

"Ha atraído a muchos nuevos aficionados gracias a su forma de relacionarse, que es fantástica (...) ha aportado una nueva dimensión", indicó. "Es un activo increíble para el futuro de lo que estamos haciendo juntos".

La audiencia televisiva en Brasil ⁠durante los fines de semana de carrera se multiplicó por cinco con respecto al año anterior, con una cifra récord de 18 millones de espectadores que siguieron el Gran Premio de Gran Bretaña en TV Globo y SportTV3.

El Gran Premio de Mónaco, ganado por Antonelli, alcanzó casi 80 millones de espectadores en todo el mundo.

La F1 señaló que su foro de encuestas Fan Voice, que recoge las respuestas de 60.000 aficionados, reveló ‌que el 66% de los aficionados calificaron las carreras como buenas o excelentes -pese a las quejas de los pilotos sobre los nuevos motores-, frente al 60% de la temporada pasada.

El Gran Premio de Gran Bretaña, que terminó de forma controvertida con la salida del auto de seguridad y la victoria de Leclerc después de que Antonelli se hiciera ‌con la pole position, obtuvo una valoración de "buena" o "excelente" del 69%, un 20% menos que en 2025.

El desfile de pilotos en Silverstone con autos fabricados con piezas de Lego generó ‌más de 70 ⁠millones de visualizaciones en las redes sociales.

Las mujeres representaron el 42% de la audiencia de este deporte y tres cuartas partes de ​los nuevos aficionados, mientras que el 43% del total de aficionados tenía menos de 35 años.

La próxima carrera de Fórmula 1 es el Gran Premio de Países Bajos, que se celebrará en Zandvoort el 23 de agosto.

(Editado en español por Carlos Serrano)