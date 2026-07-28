Kicillof: “El cambio cultural es garantizar un sistema público que abrace y cuide a las personas”

En medio de una crisis en materia sanitaria, con paralización de obras en los hospitales públicos, liberación de la venta indiscriminada de medicamentos, y salarios para el sector que no están por encima de la inflación, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof propone un modelo alternativo basado en fortalecer el sistema de salud.

Este martes, el mandatario inauguró la nueva guardia de Salud Mental del Hospital Alejandro Korn en La Plata. “Para ellos el cambio cultural es fomentar la mezquindad, el individualismo y el ‘sálvese quien pueda’; para nosotros significa garantizar un sistema público que abrace y cuide a quienes hoy no pueden pagar un tratamiento privado o sufren la crisis de las obras sociales”, dijo el dirigente.

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Mediante una inversión de $3.946 millones, se realizaron tareas de refuncionalización para mejorar la calidad de atención de las personas que requieren internación y optimizar las condiciones de los trabajadores de la salud. Además, las nuevas instalaciones incluyen un espacio para mujeres en la sala de Atención en Crisis.

Durante el acto, Kicillof remarcó que con el nuevo edificio “estamos dando un paso fundamental en la inmensa transformación que venimos llevando adelante en materia de salud mental en la provincia”. “Dejamos atrás décadas de desidia y abandono, donde la intervención del Estado se reducía al encierro en manicomios, para pasar a un modelo de acompañamiento con infraestructura de calidad, pública, gratuita e integrada a los hospitales”, agregó.

En tanto, se refirió al gobierno libertario y recordó que “mientras paralizan toda la obra pública por decisión de Javier Milei y busca ahogarnos financieramente, nosotros seguimos invirtiendo para dar respuestas a un pueblo que sufre cada día más por el ajuste económico”.

Por su parte, el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak destacó que las nuevas instalaciones “permiten que deje de ser un lugar para albergar crónicamente a personas y se transforme en un espacio de cuidado y acompañamiento integral en materia de salud mental”. “En momentos donde aumenta la demanda y el Gobierno nacional se ausenta, en la Provincia seguimos invirtiendo para que todos tengan igualdad de acceso a este derecho sin importar si cuentan o no con los recursos”, señaló.

El edificio cuenta con áreas de recepción e internación, cuatro consultorios de guardia, habitación para observación, sala de espera, patios interno y externo, comedor y espacios para el personal de salud. En tanto, las obras permitieron incorporar un espacio para mujeres en la sala de Atención de Crisis.

"Esta inauguración demuestra la convicción de construir un sistema público que incluya a la salud mental como una prioridad central, con espacios dignos y de calidad para quienes más lo necesitan", subrayó la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels.

Por último, Kicillof remarcó: “A pesar de las agresiones, nosotros no vamos a bajar los brazos ni a dejar de ampliar los derechos de las y los bonaerenses”. “Con el enorme esfuerzo de las y los trabajadores de la salud, vamos a seguir construyendo políticas de cuidado y contención, trabajando sin descanso hasta lograr que cambie la política económica a nivel nacional”, concluyó.

Estuvieron presentes el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la directora del hospital, Belén Maurelli, funcionarios y funcionarias provinciales y municipales