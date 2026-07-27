Fútbol inglés probará sistema para frenar interrupciones tácticas por lesiones de porteros

Segunda ronda de la Copa Carabao: Leyton Orient contra Plymouth Argyle

El fútbol inglés está a punto de poner a prueba un nuevo sistema la próxima temporada con el objetivo de impedir que ‌los equipos se aprovechen de ‌las denominadas "pausas tácticas del portero", informaron fuentes del sector.

Se espera que la Liga Inglesa de Fútbol (EFL), la Premier League inglesa, la Liga Nacional y la Superliga Femenina implementen el sistema, siempre que se obtenga la autorización de la International Football Association Board (IFAB).

En el marco de esta prueba, un portero que reciba asistencia médica en el terreno de juego, salvo en circunstancias ​específicas, obligará a ⁠su equipo a retirar a un jugador del campo durante un minuto.

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Actualmente, ‌un jugador de campo que reciba asistencia médica de un ⁠fisioterapeuta en el terreno de juego debe ⁠abandonar el campo durante un minuto.

La imagen de los porteros solicitando asistencia médica, a menudo sin mediar contacto con un rival, se ha vuelto cada ⁠vez más habitual y ha sido motivo de frustración para los ​aficionados, los comentaristas y los entrenadores rivales.

Estas interrupciones ‌pueden permitir a los compañeros de equipo ‌recibir instrucciones tácticas cerca de la línea de banda.

La temporada pasada ⁠hubo numerosos ejemplos de porteros que se tiraron al suelo fingiendo lesiones en momentos cruciales de los partidos.

El entrenador del Brighton and Hove Albion, Fabian Hurzeler, criticó al portero del Arsenal, David Raya, la temporada pasada ​después de ‌que el español recibió asistencia médica en tres ocasiones mientras el Arsenal se aferraba a una crucial victoria por 1-0 en la lucha por el título de la Premier League.

"En general, la Premier League tiene que establecer una norma, porque lo que hizo ⁠el Arsenal allí no tiene nada que ver con el fútbol", dijo Hurzeler en aquel momento.

El entrenador del Leeds United, Daniel Farke, también acusó al portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, de simular una lesión para "saltarse las reglas" e interrumpir el juego.

Aunque la IFAB, el organismo responsable de las reglas del juego, se negó a introducir una nueva norma, invitó a las federaciones nacionales y ‌a las ligas a solicitar la realización de pruebas.

Según la BBC, los entrenadores dispondrán de 10 segundos para designar a otro jugador que abandone el terreno de juego; de no hacerlo, el capitán deberá permanecer un minuto en la banda.

Las excepciones se aplicarán si el portero y un jugador de campo han ‌chocado, si el portero sufre una falta y necesita atención médica evidente o está sangrando, o si se sospecha que el portero tiene una conmoción cerebral.

Si el ‌IFAB da luz ⁠verde a la prueba, el nuevo sistema se estrenará en el partido de la ronda preliminar de la Copa de ​la Liga entre el Tranmere Rovers y el Rochdale el 1 de agosto.

Reuters se ha puesto en contacto con el IFAB para recabar sus comentarios.

Con información de Reuters