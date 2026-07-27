PBA alertó por la ley de Tierras: “Habilita la compra indiscriminada”

Este lunes en la conferencia de prensa de Casa de Gobierno bonaerense, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, se refirió al proyecto de “inviolabilidad de la Propiedad Privada” de La Libertad Avanza y que busca eliminar el tope del 15% de extranjerización de las tierras a nivel nacional, provincial y departamental. “Está en juego el control de los recursos estratégicos”, afirmó.

“El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propuesto por el Gobierno nacional es la habilitación a la compra indiscriminada de suelo, sin generar inversión ni empleo: lo que realmente está en juego es el control de nuestros recursos estratégicos”, señaló el funcionario provincial. “Frente a esta iniciativa que atenta contra los límites de extranjerización, desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la soberanía no se negocia ni se entrega”, cerró.

El Gobierno Nacional trabaja fuertemente para que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada entre en el recinto el próximo 6 de agosto. Hasta el momento modificó el proyecto original más de 15 veces y aún no logra los votos para darle media sanción en el Senado de la Nación.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El proyecto busca derogar la norma sancionada en 2011 que establecía límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. En primer lugar, la iniciativa elimina el tope del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, lo que abre la posibilidad de que se triplique la superficie en manos foráneas.

En segundo lugar, habilita la adquisición de territorios estratégicos que hasta ahora estaban protegidos: lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, acuíferos que abastecen a millones de personas y zonas de frontera sensibles.

Nuevas convocatorias de líneas de financiamiento en PBA

En tanto, el ministro bonaerense aprovechó la oportunidad y contó que el gobierno hará una nueva convocatoria para programas de desarrollo agrario. El primer programa es de Agricultura Familiar en Marcha. Se trata de la adquisición de equipamiento y tecnología para productores y productora individuales y grupos de la agricultura familiar. En convocatorias anteriores, la Provincia acompañó más de 800 proyectos en 106 municipios.

El segundo programa es el de Fortalecimiento de Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (PUPAAS). El mismo está destinado a la adquisición de herramientas, mejoras edilicias o procesos de emprendimientos con registro PUPPAS, tanto para proyectos domiciliarios como comunitarios.