Infantino acusa a críticos del Mundial 2026 de "difundir odio y rumores falsos"

En un encendido descargo tras la conclusión de la Copa del Mundo organizada de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, arremetió este lunes contra las críticas vertidas sobre la organización del certamen. A través de una carta abierta publicada en el sitio oficial del organismo y difundida en sus redes sociales, el dirigente italosuizo pidió a los detractores "reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol", asegurando que el torneo se desarrolló bajo un marco de seguridad absoluta y sin episodios de violencia.

El pronunciamiento de la máxima autoridad del fútbol mundial se produce luego de una edición atravesada por fuertes polémicas vinculadas al costo de los boletos, los temores por las olas de calor en Norteamérica, las tensiones geopolíticas y la rigurosidad en la concesión de visados por parte de la administración de Donald Trump, que incluyó la denegación de ingreso al árbitro somalí Omar Artan. "Lamento que el odio y las críticas los hayan consumido hasta el punto de que se perdieran todo. Mientras ustedes se quedan sentados detrás de sus pantallas, nosotros en la FIFA estamos en primera línea ofreciendo el mejor espectáculo del mundo", disparó Gianni Infantino.

Frente a los cuestionamientos por la participación de seleccionados inmersos en conflictos internacionales, Infantino ponderó el rol del fútbol como vehículo de diplomacia deportiva. El titular de la FIFA remarcó que el equipo nacional de Irán pudo ingresar y competir en suelo norteamericano sin enfrentamientos, a pesar de las denuncias formuladas por el entrenador iraní Amir Ghalenoei, quien calificó a su plantel como el "más oprimido" del campeonato, y del delantero Mehdi Taremi, quien catalogó el trato recibido como un "desastre".

Infantino sostuvo que se otorgaron permisos de viaje a delegaciones de países con complejas situaciones sanitarias o políticas y enfatizó que las críticas se enfocaron de manera desproporcionada en un número acotado de visados denegados, omitiendo las gestiones que permitieron la llegada de millones de espectadores de todo el globo. "Mientras difundían odio, trabajábamos sin descanso para unir a dos países en guerra. Irán entró a Estados Unidos sin incidentes porque el fútbol representa la paz y no tiene que ver con la política", afirmó el titular de la FIFA.

La polémica por la tarjeta roja revocada a pedido de Trump

Uno de los puntos más controvertidos del balance estuvo centrado en la labor arbitral y la disciplina del torneo, luego de que trascendiera que el presidente norteamericano Donald Trump contactó directamente a Infantino para solicitar el levantamiento de la tarjeta roja y la sanción que pesaba sobre el atacante estadounidense Folarin Balogun, permitiéndole disputar los octavos de final frente a Bélgica.

Al respecto, Infantino le restó gravedad al episodio y argumentó que las rectificaciones disciplinarias o las decisiones arbitrales discutibles son habituales y aceptadas en las principales ligas del planeta, calificando de curioso que los cuestionamientos provengan precisamente de las naciones donde dichas prácticas se aplican con regularidad.

"Vuestra disconformidad con algunas decisiones adoptadas por las autoridades competentes es comprensible, pero basta con consultar los registros públicos para comprobar que este tipo de decisiones son habituales en algunas de las ligas más importantes", dijo al respecto. "De hecho, las decisiones arbitrales 'discutibles' o las sanciones disciplinarias 'extrañas', como posibles errores en la concesión de tarjetas rojas o amarillas o decisiones posteriores de no sancionar a determinados jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo", añadió.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.