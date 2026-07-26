Gratis y la ciudad de Buenos Aires: el espectáculo con canciones de María Elena Walsh reversionadas (Foto: GCBA)

La ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas propuestas para disfrutar las vacaciones de invierno con los más chicos y, entre ellas, llega un show de Jivers totalmente gratis en el Anfiteatro de Parque Centenario. El cuarteto reinterpretará canciones de María Elena Walsh con un toque de swing y jazz propio de los años 30 y 40, en un espectáculo pensado para toda la familia.

Así será el show de Jivers con canciones de María Elena Walsh

Denominado "Swingin' María Elena", el show será el próximo sábado 1 de agosto desde las 16 hs en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo, CABA). La banda homenajea a la gran autora argentina, en un repertorio inspirado en sus obras y que hace hincapié en las influencias “swingueras” como el music hall, el cabaret parisino y el varieté.

El grupo presenta su propia versión de las obras icónicas de Maria Elena Walsh para los más chicos (Foto: Jivers)

Con arreglos originales, humor y una puesta participativa, el cuarteto recupera clásicos en una combinación de voces, instrumentos tradicionales del swing y recursos vocales característicos del género para acercar el universo de María Elena a chicos y grandes.

El evento forma parte de la programación de "El Anfi" durante las vacaciones de invierno y es con entrada libre y gratuita. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del anfiteatro, por eso se recomienda llegar con tiempo para conseguir un lugar. En caso de lluvia, el show se cancela y se reprograma para una nueva fecha, que se puede conocer por los canales oficiales de la ciudad.

Vacaciones de invierno en CABA: qué otros shows habrá en el Anfiteatro de Parque Centenario

Cada fin de semana de las vacaciones de invierno, el Anfiteatro contó con diferentes shows para que puedan disfrutar los más chicos. En el último día del receso invernal, el domingo 2 de agosto, las familias podrán disfrutar de "Las Hermanas Misterio".

Se trata de un show musical en el que las hermanas Trini y Rubí invitan al público a ser parte de un periplo en el que, con humor, situaciones disparatadas y astucia, harán de este espectáculo un viaje lleno de imaginación, en el que el tiempo se vuelve una oportunidad para jugar, crear y compartir en familia.