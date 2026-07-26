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Pogacar se corona con un quinto título en el Tour de Francia

26 de julio, 2026 | 16.50

El esloveno Tadej Pogacar igualó el domingo el récord al conseguir su quinto título ‌del Tour de ‌Francia tras completar sin contratiempos la etapa final, ganada por Mathieu van der Poel, y sellar así su tercera corona consecutiva en la carrera más importante del ciclismo.

El ciclista de 27 años del UAE Team Emirates XRG, conocido cariñosamente como "Pogi", solo tenía ​que evitar cualquier ⁠percance que le obligara a abandonar la carrera ‌en la recta final hacia París para ⁠unirse a Jacques Anquetil, Eddy ⁠Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain como pentacampeón del Tour.

El belga Remco Evenepoel terminó segundo en la ⁠clasificación general, mientras que el mexicano Isaac del ​Toro completó el podio general en ‌tercera posición.

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"Gracias a todos los ‌aficionados y a toda Francia por acoger esta ⁠gran carrera", declaró Pogacar. "Gracias a mis rivales por ofrecer un gran espectáculo. Hemos luchado duro durante las últimas tres semanas".

Van der Poel y Pogacar ​se escaparon ‌en la última subida a Montmartre, a unos 10 kilómetros de la meta, y llegaron con una escasa ventaja al tramo final hacia los Campos Elíseos, mientras el grupo ⁠perseguidor se acercaba implacablemente.

"Cuando estuve enfermo el año pasado y tuve que ver la etapa por televisión, ya pensaba en este momento", declaró Van der Poel, de 31 años.

"Tal y como ha salido todo, es un sueño. Es increíble. Ha sido muy duro, y estar ‌ahí arriba con el mejor ciclista del mundo… Todo mi respeto para Tadej".

«Estoy muy feliz. Todavía me quedaban algunas carreras que quería ganar en mi carrera y esta era una de ellas».

Pogacar subrayó su supremacía a ‌lo largo de todo el Tour al hacerse con cinco victorias de etapa.

El último triunfo de Pogacar culmina tres ‌semanas de ⁠competición desde la Gran Salida en Barcelona y consolida aún más su estatus como ​el ciclista dominante de su generación.

(Reportaje de Vincent Daheron; redacción de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru; edición de Pritha Sarkar, Editado en español por Juana Casas )

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