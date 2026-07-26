Pogacar se corona con un quinto título en el Tour de Francia

Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar igualó el domingo el récord al conseguir su quinto título ‌del Tour de ‌Francia tras completar sin contratiempos la etapa final, ganada por Mathieu van der Poel, y sellar así su tercera corona consecutiva en la carrera más importante del ciclismo.

El ciclista de 27 años del UAE Team Emirates XRG, conocido cariñosamente como "Pogi", solo tenía ​que evitar cualquier ⁠percance que le obligara a abandonar la carrera ‌en la recta final hacia París para ⁠unirse a Jacques Anquetil, Eddy ⁠Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain como pentacampeón del Tour.

El belga Remco Evenepoel terminó segundo en la ⁠clasificación general, mientras que el mexicano Isaac del ​Toro completó el podio general en ‌tercera posición.

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"Gracias a todos los ‌aficionados y a toda Francia por acoger esta ⁠gran carrera", declaró Pogacar. "Gracias a mis rivales por ofrecer un gran espectáculo. Hemos luchado duro durante las últimas tres semanas".

Van der Poel y Pogacar ​se escaparon ‌en la última subida a Montmartre, a unos 10 kilómetros de la meta, y llegaron con una escasa ventaja al tramo final hacia los Campos Elíseos, mientras el grupo ⁠perseguidor se acercaba implacablemente.

"Cuando estuve enfermo el año pasado y tuve que ver la etapa por televisión, ya pensaba en este momento", declaró Van der Poel, de 31 años.

"Tal y como ha salido todo, es un sueño. Es increíble. Ha sido muy duro, y estar ‌ahí arriba con el mejor ciclista del mundo… Todo mi respeto para Tadej".

«Estoy muy feliz. Todavía me quedaban algunas carreras que quería ganar en mi carrera y esta era una de ellas».

Pogacar subrayó su supremacía a ‌lo largo de todo el Tour al hacerse con cinco victorias de etapa.

El último triunfo de Pogacar culmina tres ‌semanas de ⁠competición desde la Gran Salida en Barcelona y consolida aún más su estatus como ​el ciclista dominante de su generación.

(Reportaje de Vincent Daheron; redacción de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru; edición de Pritha Sarkar, Editado en español por Juana Casas )