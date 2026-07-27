Vuelven después de mucho tiempo: más de 50 animales silvestres regresan a Córdoba

Más de 50 animales silvestres volvieron a la naturaleza esta semana luego de atravesar controles sanitarios y un proceso de recuperación en la reserva Tatú Carreta, ubicada en la localidad de Casa Grande. Este espacio, conocido por su labor en la rehabilitación de fauna autóctona, cumplió una vez más con su misión de devolver a los animales a su hábitat natural después de haber sido rescatados de situaciones de vulnerabilidad, como la tenencia ilegal, el tráfico de especies o accidentes que afectaron su salud.

El operativo incluyó la liberación de un oso melero, un zorro gris, dos águilas mora, cinco gatos del monte y más de 40 aves de pequeño tamaño. Todos los ejemplares fueron evaluados previamente por profesionales veterinarios y biólogos para garantizar que se encontraban en condiciones óptimas para sobrevivir por sí solos en el medio silvestre. El proceso de rehabilitación incluyó alimentación controlada, tratamiento de lesiones y un período de adaptación progresiva a las condiciones del entorno natural.

El lugar elegido para la suelta y los participantes del operativo

La suelta se concretó en un sector rural del departamento Pocho, una zona que reúne las condiciones adecuadas para la reinserción de estas especies, con disponibilidad de alimento, agua y refugio natural. El operativo contó con la participación de agentes de la Policía Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, junto con integrantes de la reserva Tatú Carreta. Los equipos trabajaron de manera coordinada para garantizar que la liberación se realizara de forma segura tanto para los animales como para las personas que participaron del procedimiento.

La importancia de la fauna silvestre y el llamado a la responsabilidad

La presencia de especies como el oso melero, el zorro gris, las águilas mora y los gatos del monte en los ecosistemas de la provincia de Córdoba es fundamental para el equilibrio de la biodiversidad local. Cada una de estas especies cumple un rol específico en la cadena alimentaria y en la dispersión de semillas, entre otras funciones ecológicas. Por eso, desde la Secretaría de Ambiente recordaron que la tenencia, el traslado o la venta ilegal de fauna silvestre son delitos que deben ser denunciados.

Cómo realizar denuncias por tráfico o tenencia ilegal de fauna

Desde el organismo recordaron que las situaciones vinculadas con la tenencia, el traslado o la venta ilegal de fauna silvestre pueden denunciarse por WhatsApp al 351-3108709, de lunes a viernes de 8 a 20 y los fines de semana de 11 a 17. También se encuentra disponible el teléfono (0351) 442-0924, de lunes a viernes de 8 a 14, y el trámite "Denuncias Policía Ambiental" a través de Ciudadano Digital durante las 24 horas. Estos canales permiten a la ciudadanía colaborar activamente en la protección de los animales y en la prevención de delitos ambientales que ponen en riesgo la fauna nativa.

Un paso adelante en la conservación de la biodiversidad

La liberación de estos 50 ejemplares no solo representa un logro para la reserva Tatú Carreta y los equipos de la Policía Ambiental, sino también una victoria para la conservación de la biodiversidad en la provincia de Córdoba. Cada animal que regresa a su hábitat es un recordatorio de la importancia de proteger los ecosistemas y de la responsabilidad que todos tenemos como sociedad para garantizar la supervivencia de las especies que nos rodean. Este tipo de operativos, además, contribuyen a sensibilizar a la población sobre el respeto hacia la fauna silvestre y la necesidad de denunciar cualquier situación que ponga en riesgo su bienestar.