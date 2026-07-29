Los jubilados atraviesan uno de los momentos más críticos de los últimos años. Así lo plantearon en El Pase de la Tarde, el programa de streaming de El Destape 1070, donde analizaron las decisiones del gobierno de Javier Milei y su impacto directo sobre millones de adultos mayores.

Según explicó la periodista Carla Pelliza, el Ejecutivo derogó la fórmula anterior de movilidad jubilatoria, la reemplazó por una actualización atada a la inflación y mantuvo congelado el bono que recibe buena parte de quienes cobran la mínima.

“Están pulverizando los ingresos y el poder adquisitivo de los jubilados”, advirtió durante el programa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Jubilados contra las cuerdas: medicamentos y ANSES

A ese escenario se suma el fin de las moratorias previsionales, una medida que dificulta el acceso a la jubilación para personas que no completaron los años de aportes exigidos.

Los testimonios mostrados en El Destape reflejaron el impacto cotidiano. “Gasto cualquier cantidad de plata en medicamentos”, contó un jubilado. Otro reconoció: “No llego a fin de mes; me ayuda mi hijo y me da vergüenza”.

Marcha de jubilados frente al Congreso

Ante la crisis, la CGT, las dos CTA, ATE, la UTEP y distintas organizaciones sociales convocaron a una nueva marcha de jubilados frente al Congreso.

El reclamo central es por haberes dignos, medicamentos y una respuesta urgente del Gobierno. “La seguridad social no es un privilegio, sino una conquista del pueblo trabajador”, sostuvo la convocatoria sindical.

El programa también denunció que durante 2025 se destinaron más de $2.000 millones a operativos de seguridad contra las protestas de los miércoles. Según Pelliza, cada despliegue habría costado cerca de $50 millones.

“Para esto sí hay plata”, cuestionó la periodista.

Mientras el Gobierno defiende el ajuste y asegura que no habrá emisión para atender cada reclamo, los jubilados vuelven a salir a la calle para denunciar que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir comida, servicios y medicamentos.