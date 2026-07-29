"No podés tener tres hijos y asesinarlos": declara el hijo de Lucía Sosa por el caso Isabella

La investigación por la muerte de Isabella, la beba de 2 años fallecida en Villa Gesell, sumará este miércoles una declaración que podría resultar clave para el avance de la causa. Se trata del testimonio de Lucas, uno de los hijos biológicos de Lucía Sosa, quien declarará ante la fiscalía de Mar del Plata tras haber acusado públicamente a su mamá y haber contado situaciones de violencia que sufrió durante su infancia.

El adolescente se presentará ante la Justicia poco después de la detención de Sosa, quien permanece detenida e imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. La mujer se negó a declarar durante la indagatoria y el fiscal continúa reuniendo pruebas para determinar las circunstancias en las que murió la bebé.

El testimonio de Lucas contra su madre

Lucas tiene 17 años y fue uno de los primeros integrantes de la familia en hacer públicas acusaciones contra Lucía Sosa. En distintas entrevistas sostuvo que él también fue víctima de maltratos de parte de su madre y pidió que la mujer permanezca detenida o internada en un psiquiátrico.

Según trascendió, su declaración aportará información sobre la dinámica familiar, los antecedentes de violencia y el cuidado que recibían los menores que convivían con la imputada. Para la fiscalía, su testimonio podría ayudar a reconstruir el contexto en el que vivía Isabella antes de su muerte.

Además de Lucas, también será escuchado otro de los hijos menores de la mujer, aunque su declaración se realizará bajo condiciones especiales para el resguardo de niñas y niños involucrados en procesos judiciales.

Los antecedentes

La muerte de Isabella provocó fuerte conmoción y volvió a reflotar el historial judicial de Lucía Sosa. La mujer ya había sido investigada anteriormente por el fallecimiento de otras dos de sus hijas en situaciones ocurridas años atrás.

En una de esas causas, vinculada a la muerte de una beba de 11 meses, Sosa y su entonces pareja fueron juzgados y finalmente absueltos por falta de pruebas. El nuevo expediente volvió a plantear dudas sobre los antecedentes familiares y las intervenciones que habían realizado los organismos de protección de Niñez y Adolescencia.

La fiscalía continúa recolectando testimonios y pericias para determinar si existieron responsabilidades penales en la muerte de Isabella. La declaración de Lucas es muy esperada en ese contexto, ya que podría aportar el relato necesario para reconstruir qué ocurría puertas adentro y establecer si existían señales previas que pudieran haber evitado el trágico final.