No se puede creer lo que contó Feinmann sobre la reunión de Georgieva con Milei: "La verdadera"

No se puede creer lo que contó Feinmann sobre la reunión de Georgieva con Milei.

El periodista Eduardo Feinmann se refirió en A24 a la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei y su gabinete. Durante su intervención, mencionó las críticas de algunos sectores políticos a la presencia de la funcionaria y cuestionó la interpretación de quienes consideraron que su llegada implicaba una pérdida de autonomía para el país.

Al comienzo de su intervención, Feinmann destacó la presencia de la titular del FMI en el país: "Kristalina Georgieva hoy acá".

Luego, el periodista se refirió a las interpretaciones que surgieron alrededor de la visita de la funcionaria y afirmó: "Algunos la han visto como si fuera la verdadera administradora de la República Argentina". En ese sentido, Feinmann continuó con su planteo y sostuvo: "La verdadera ministra de Economía. No lo es, ni la administradora del país ni tampoco la ministra de Economía".

La crítica de Feinmann a sectores de la oposición

A continuación, el periodista apuntó contra algunos sectores políticos que, según afirmó, cuestionaron la presencia de Georgieva en la Argentina. "Pero algunos sectores de la izquierda y del kirchnerismo, pataleando... 'que listo, ya está, le entregamos al Fondo el país'", expresó Feinmann.

Luis Caputo le regaló una camiseta de Argentina a Kristalina Georgieva.

El periodista también destacó la participación de Georgieva en actividades oficiales y puso el foco en su presencia en la Casa Rosada. "Participó de la reunión ampliada en la Casa Rosada", señaló Pablo Rossi, a lo que Feinmann remarcó: "Eso es inédito".