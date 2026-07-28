Cautela en los mercados: caen las acciones en medio de prudencia inversora

El mercado negro del dólar en Argentina se calma tras la flexibilización de los controles cambiarios

Los mercados financieros locales operan con mermas moderadas y un marcado sesgo de selectividad por parte de los inversores. A mitad de la jornada, la operatoria se encuentra condicionada por la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio, las especulaciones previas a la decisión sobre tasas de la Reserva Federal (Fed) y la expectativa ante la última licitación del mes del Tesoro argentino, en la que se buscará renovar vencimientos por unos 8,5 billones de pesos.

En la plaza accionaria, el índice bursátil S&P Merval retrocede un 1,8%, al tiempo que los títulos públicos en el segmento extrabursátil muestran un leve descenso promedio del 0,1%, manteniendo el riesgo país en la zona de los 449 puntos básicos. En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa mayorista cede un 0,17% y cotiza en el piso de los 1.500 pesos por dólar, dentro de un escenario de volúmenes moderados y compras sostenidas de divisas por parte del Banco Central (BCRA). "Un alza inesperada de las tasas de interés por parte de la Fed probablemente provocaría una caída de los bonos argentinos y un aumento del riesgo país en un contexto de extrema prudencia internacional", advirtió Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

Pese a las presiones externas, los operadores destacan la capacidad de acumulación de divisas que mantiene el BCRA, entidad que ya superó los 13.000 millones de dólares en compras netas a lo largo del año. Este desempeño permitió sobrecumplir holgadamente la pauta anual de reservas netas comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fijada originalmente en 8.000 millones de dólares.

Al respecto, analistas del sector privado señalan que este colchón financiero altera la dinámica de las revisiones con el organismo multilateral, desplazando los eventuales pedidos de exención (waivers) de la meta externa hacia el estricto cumplimiento del programa fiscal. "A diferencia de revisiones pasadas, lo más probable es que el 'waiver' con el FMI venga por el lado fiscal y no por el de las reservas, donde el Gobierno ya sobrecumplió el compromiso anual", explicó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

Ruido político y la prueba de fuego

El clima de cautela inversora coincide con la difusión de indicadores políticos locales. El Índice de Confianza en el Gobierno, elaborado mensualmente por la Universidad Torcuato Di Tella, registró en julio un retroceso del 6,5% respecto de junio, alcanzando los 1,94 puntos y acumulando una caída del 21% en la comparación interanual.

En este marco, la Secretaría de Finanzas llevará a cabo este miércoles una licitación clave para la liquidez del sistema. Para renovar el vencimiento de $8,5 billones, la propuesta oficial incluirá una letra 'Lecap' a octubre, un título dual ajustable por inflación o tasa Tamar a 2028, una nueva opción vinculada al tipo de cambio y la reapertura sin límite del bono en dólares 'Bonar 2029' (AO29) por hasta 1.351 millones de dólares.

Con información de Reuters