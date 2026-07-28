Dólar toca máximo en un mes mientras mercados esperan decisión de tasas de la Fed

Imagen de archivo de un empleado sosteniendo billetes de dólar en una oficina de cambio de Yakarta, Indonesia.

En medio de una rueda de alta volatilidad en las plazas cambiarias internacionales, el dólar opera este martes con sesgo firme y se ubica cerca de sus niveles más altos en cuatro semanas. La fortaleza de la divisa estadounidense responde al drástico reajuste en las expectativas de los operadores financieros, quienes sopesan con mayor convicción la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) aplique una subida en las tasas de interés al término de su reunión de política monetaria este miércoles, aun cuando la pausa en las hostilidades bélicas en Oriente Medio moderó la escalada del crudo.

El índice dólar, indicador que mide la evolución del billete verde frente a una cesta de seis monedas de referencia global, registra una suba del 0,06% y se posiciona en las 101,58 unidades, alcanzando su cifra más elevada desde el pasado 25 de junio. En el mercado europeo, el euro cotiza plano a 1,1362 dólares, la libra esterlina cede un 0,07% hasta los 1,328 dólares y la divisa estadounidense gana terreno frente al yen japonés, tocando un valor de 163,91 unidades. "El alza del rendimiento de los bonos en 20 puntos básicos a lo largo de toda la curva durante el último mes refleja que las condiciones financieras se han endurecido y que la Fed buscará ponerse al día si decide subir la tasa", señaló Kenneth Broux, analista de Société Générale.

La resiliencia de la moneda norteamericana se apoyó en el avance sostenido de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos desde abril. La volatilidad derivada del choque militar entre Washington y Teherán encendió alertas inflacionarias a nivel global, un panorama al que se suma la postura marcadamente restrictiva expresada por el presidente de la Fed, Kevin Warsh, en sus primeras intervenciones al frente del organismo.

A pesar de que las cotizaciones del petróleo experimentaron un respiro luego de que la administración de Donald Trump suspendiera de forma temporal las incursiones militares y ponderara el canal de diálogo con Irán, los retornos de la deuda soberana estadounidense se mantienen en techos de varios meses. Según datos de la plataforma LSEG, la probabilidad implícita de que la Fed eleve la tasa en 25 puntos básicos este miércoles escaló al 40%, el doble de lo previsto hace una semana, mientras que las apuestas para un alza en septiembre alcanzan el 95%.

Ante el incremento registrado por los combustibles durante todo julio, un número creciente de bancas de inversión y corredurías internacionales advierte que las autoridades de la Fed se verán forzadas a encarecer el costo del dinero para evitar una devaluación del poder adquisitivo.

La atención de los administradores de activos continuará concentrada en la agenda macroeconómica de esta semana, donde además del comunicado oficial de la Fed se difundirán la primera estimación del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense correspondiente al segundo trimestre del año y el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE subyacente), el indicador de inflación predilecto que utiliza la entidad central para orientar su política monetaria.

Con información de Reuters.