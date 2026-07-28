Franco Colapinto merece seguir en la F1 en 2027: los méritos en esta media temporada hasta el descanso de verano

Los motivos por los que Franco Colapinto hizo méritos para seguir en Alpine en 2027.

Franco Colapinto tuvo una primera mitad de temporada 2026 positiva en Alpine en la Fórmula 1, más allá de que el rendimiento de la escudería francesa cayó en la última carrera en Hungría. A la espera del anuncio oficial del equipo liderado por Flavio Briatore, que sería en septiembre próximo, la realidad es que el piloto argentino de 23 años hizo los méritos suficientes como para continuar en la segunda butaca y seguramente lo logrará.

Con el galo Pierre Gasly ya asegurado como el primer corredor titular para la siguiente campaña, ahora el staff deberá analizar los pasos a seguir con el ex Williams. Lo concreto es que "Fran" merece seguir por lo que hizo tanto dentro como fuera de la pista en este medio certamen, hasta el "summer break (receso de verano").

Colapinto, a un paso de seguir en Alpine en 2027: por qué lo merece

Las largadas

A excepción de una carrera, en la que el auto "patinó" al mover desde la grilla de salida, el argentino es uno de los que mejor sale desde cero en cada competencia. Si bien las finales son muy largas, el arranque de cada prueba es fundamental y es uno de los puntos altos de Franco, que ya había demostrado su talento en este ítem en particular desde las categorías menores.

La solidez

Más allá de despistes menores en algunas clasificaciones, el rendimiento del piloto argentino fue mucho más sólido y regular que en la temporada anterior. Hasta ahora, se mantuvo siempre en la pista en las carreras, no abandonó en ninguna de las once finales que se llevan disputadas y siempre llevó al auto al máximo de lo que podía rendir. De hecho, terminó la carrera con la bandera a cuadros en las 27 ocasiones en las que corrió con Alpine, incluido el 2025. La estabilidad fue un punto muy alto y de los más destacados en este tramo de la competencia.

Una muestra cabal de ello es que Colapinto es el tercer piloto con más cantidad de vueltas en carrera en el año con 621, sólo por detrás de las 629 de Lewis Hamilton (Ferrari) y las 624 de Kimi Antonelli (Mercedes). Además del plano deportivo, esto es clave también en el económico, ya que realizar el menor gasto posible en el vehículo, no chocar ni superar los límites mecánicos constituye también un logro importante para el equipo.

Cuando el monoplaza estuvo para sumar puntos en el top diez, el pilarense lo logró en seis ocasiones. Cuando el coche no tuvo un buen desempeño, el joven igualmente se las arregló para culminar lo más arriba posible. Pero Alpine nunca dejó de sumar o perdió posiciones por culpa de Colapinto, y ello no es tan fácil de ver apenas en la primera temporada como titular de cualquier corredor.

Los motivos por los que Franco Colapinto hizo méritos para seguir en Alpine en 2027.

La velocidad

"Colapa" no solamente se limitó a "llevar" el auto de la manera más precavida posible para terminar las carreras y nada más, sino que también fue muy veloz en varias competencias. De hecho, a veces hasta superó a su propio compañero Gasly, que es el primer piloto de la escuadra y suele contar con todos los privilegios posibles en su coche.

Prácticamente no se notó que era la primera campaña del bonaerense como titular y que solamente había tenido media temporada de rodaje a bordo del monoplaza rosa. Incluso, rebasó a rivales con mucha más experiencia y consagrados como Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr. Hasta completó una doble superación histórica sobre el asfalto, cuando dejó atrás a Gasly y a Liam Lawson en Bélgica.

El mano a mano con Gasly, más parejo de lo que se preveía

Lo primero a tener en cuenta en esta comparación es que el galo siempre va a correr con ventaja porque es el primer piloto de Alpine, es decir el que contará con todas las mejoras y los privilegios lo antes posible, con lo que ello implica. Una vez aclarado eso, es evidente que el "duelo" entre ambos no es tan desparejo, si se resalta además que es la primera temporada de Colapinto como titular en esta escudería.

Si bien el francés lo superó en el global de las clasificaciones por 8 a 3, Pierre ya acumuló 188 Grandes Premios de experiencia y es su cuarta campaña en este equipo. No obstante, la diferencia nunca fue mayor a las tres décimas, a excepción de las nueve décimas que hubo tras un incidente de Franco en la qualy de Silverstone.

Ya en las carreras, Gasly logró siete mejores resultados (entre ellos un podio en Mónaco) contra cuatro de Colapinto. Por los elementos y las herramientas que el staff le brinda a cada uno, a comienzos de año se esperaba que la distancia fuera mayor en todo sentido. "Fran" estuvo a la altura de las circunstancias. Briatore respaldó a su "pollo" tras algunos traspiés y la continuidad es casi un hecho, a excepción de alguna catástrofe deportiva en las próximas dos competiciones.

La adaptación a la reestructuración de la F1

Para conseguir los objetivos mencionados anteriormente, Colapinto primero debió acostumbrarse a una gran cantidad de cambios implementados por la categoría para esta temporada. Entre otras cuesiones, aparecen por ejemplo el nuevo reglamento técnico con autos más chicos, la reducción de los aditamentos aerodinámicos y la igualdad en cuanto a la erogación de potencia en los motores a combustión y eléctricos, en reemplazo del DRS por los alerones móviles delanteros y traseros.

La gestión de la energía eléctrica, que consiste en recargar en las curvas y aplicar la potencia en los momentos indicados para plasmar sobrepasos, resultó otro de los puntos altos para el pilarense, con el doble sobrepaso a Gasly y Lawson como el punto cúlmine de ello. Fue allí cuando mejor supo administrar la energía, esperó el momento justo y aprovechó, algo que no es común para un corredor sin demasiada experiencia en la Fórmula 1.

El carisma y la convocatoria, siempre necesarios

Al margen de las cualidades dentro y fuera de la pista, la personalidad y la popularidad de un piloto han sido históricamente trascendentes. Es que la Fórmula 1 no deja de ser un negocio gigantesco, y la presencia del pilarense generó una repercusión que no había, por caso, con su antecesor australiano Jack Doohan.

La gran cantidad de argentinos en las tribunas para verlo en todas partes del mundo, los comentarios y los Likes en las redes sociales, el perfil distendido del corredor que "cae bien" y las 600.000 personas que convocó en su exhibición en Buenos Aires no pasaron desapercibidas para los principales auspiciantes de Alpine. La F1 está a cargo de un grupo inversor como Liberty Media, que es estadounidense, el país de la meca del entretenimiento, que se nutre del espectáculo y del show en todos los deportes.

Por todo ello es que se allana el camino para que Colapinto siga en Alpine en 2027, aunque no habrá que cantar victoria hasta que sea oficial el anuncio en septiembre u octubre próximo.