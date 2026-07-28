Alerta en el Gobierno por lo que reveló Viviana Canosa en vivo sobre Milei: "Es"

Alerta en el Gobierno por lo que reveló Viviana Canosa en vivo sobre Milei.

La periodista Viviana Canosa lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei durante su programa en Carnaval Stream. Además de cuestionar al Presidente, aseguró que en La Libertad Avanza estarían evaluando una fórmula electoral integrada por Milei y Martín Menem.

Al referirse a la actividad del Presidente durante los fines de semana, Canosa fue contundente: "En la radio dijo 'tengo un trabajo liviano así que los fines de semana conduzco programas'". A continuación, apuntó contra Milei y cuestionó su actitud: "Está totalmente al pedo y, además, es como un adolescente en la edad del pavo. Es un pavote".

La periodista también se refirió a los movimientos políticos dentro del oficialismo y aseguró que, según la información que recibió, se estaría analizando una fórmula para las próximas elecciones. "A mí lo que me dijeron es que están barajando la fórmula Milei - Martín Menem", afirmó Canosa.

Alerta en el Gobierno por lo que reveló Viviana Canosa en vivo sobre Milei.

La situación de Patricia Bullrich

En ese mismo sentido, Canosa sostuvo que Patricia Bullrich estaría recibiendo promesas sobre su futuro político que, según su versión, no se concretarían. "Y que, en realidad, a Patricia (Bullrich) le están verseando como que le van a dar la Ciudad", aseguró. Luego profundizó su planteo: "Le están ofreciendo cosas para después dejarla afuera de todo".

Canosa también habló sobre el vínculo entre los dirigentes que todavía permanecen en el PRO y La Libertad Avanza. Según contó, recibió información sobre supuestas conversaciones entre ambos espacios de cara a las próximas elecciones. "Por otro lado, la gente del PRO, los pocos que quedan, son cuatro, me dicen que están como diciéndole a la gente de La Libertad Avanza, a Milei y su hermana, que les interesa mucho ir con ellos el año que viene, pero es mentira", afirmó.