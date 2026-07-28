FIFA considera la venta de participación en una nueva entidad de 20.000 millones de dólares: fuente

Imagen de archivo del logotipo de la FIFA formado en el terreno de juego antes de la final del Mundial entre España y Argentina, en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU.

Por Echo ​Wang

28 jul (Reuters) - La FIFA tiene previsto ‌vender una ‌participación minoritaria significativa en una nueva entidad comercial valorada en unos 20.000 millones de dólares, informó ​el ⁠martes a Reuters ‌una fuente familiarizada ⁠con el ⁠asunto.

El organismo rector del fútbol mundial está colaborando ⁠con banqueros de ​JPMorgan para ‌recaudar miles de ‌millones de dólares ⁠mediante la incorporación de inversores externos que compren hasta un ​20% ‌de participación en la nueva entidad, según la fuente.

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El exdirector general ⁠de Liberty Media , Greg Maffei, ha participado como asesor comercial en la creación de la empresa de la ‌FIFA, agregó.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Financial Times ‌fue el primero en informar sobre la venta ‌de ⁠participaciones.

Con información de Reuters