FIFA considera la venta de participación en una nueva entidad de 20.000 millones de dólares: fuente

Por Echo Wang
28 jul (Reuters) - La FIFA tiene previsto vender una participación minoritaria significativa en una nueva entidad comercial valorada en unos 20.000 millones de dólares, informó el martes a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.
El organismo rector del fútbol mundial está colaborando con banqueros de JPMorgan para recaudar miles de millones de dólares mediante la incorporación de inversores externos que compren hasta un 20% de participación en la nueva entidad, según la fuente.
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El exdirector general de Liberty Media , Greg Maffei, ha participado como asesor comercial en la creación de la empresa de la FIFA, agregó.
La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El Financial Times fue el primero en informar sobre la venta de participaciones.
Con información de Reuters