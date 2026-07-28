Caso Isabella: la madre de la niña fallecida en Villa Gesell se negó a declarar y se evalúa un cambio de carátula  

La investigación por la muerte de Isabella, la niña de dos años fallecida en Villa Gesell, sumó este martes un nuevo capítulo luego de que su madre, Lucía Sosa, se negara a prestar declaración indagatoria. Actualmente, el expediente se encuentra caratulado como abandono de persona seguido de muerte agravado. Sin embargo, el fiscal Juan Pablo Calderón evalúa un posible cambio de calificación legal.

En este marco, la audiencia, que se desarrolló en sede judicial, concluyó con la decisión de Sosa de no responder preguntas. La mujer había sido detenida el lunes, tras el avance de la causa en su contra por el fallecimiento de la menor.

La hipótesis que se analiza es la de homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla la pena de prisión perpetua. Cabe recordar que la figura vigente hasta ahora prevé un máximo de 20 años de cárcel.

Avances en la investigación

Fuentes judiciales remarcaron que “la investigación sigue con múltiples medidas de suma importancia”. Entre esas diligencias se destacan pericias psicológicas y psiquiátricas sobre la imputada. Asimismo, se ordenaron estudios complementarios de autopsia, incluyendo análisis toxicológicos e histopatológicos. En paralelo, se reconstruye el antecedente judicial ocurrido en Mar del Plata.

Allí, Sosa y su pareja Javier Picard fueron juzgados por las muertes de sus hijas Candela y Jazmín, ocurridas en 2013 y 2016. Ambos resultaron absueltos en aquel proceso, aunque el caso no puede reabrirse. Finalmente, la autopsia de Isabella determinó que la niña murió por una asfixia obstructiva seguida de paro cardíaco, dato clave para la fiscalía en la evaluación de un eventual cambio de carátula.