El Río Pilcomayo, bagualas y quirquinchos: la zamba en la que El Chaqueño Palavecino cuenta su historia

Hay canciones que funcionan como un documento de identidad y Yo soy de allá es, sin dudas, el retrato más íntimo de El Chaqueño Palavecino. Compuesta por el cantante salteño junto a Yuyo Montes, esta zamba rinde un profundo homenaje al paraje Rancho El Ñato, perteneciente al municipio de Santa Victoria del Este, el rincón del Chaco salteño que lo vio crecer.
La obra resume en sus versos la geografía, la flora y la fauna que marcaron la infancia del músico; nacido el 18 de diciembre de 1959 en una zona atravesada por el río Pilcomayo, Palavecino conoció desde muy chico la cultura del trabajo para ayudar a su familia. La letra de Yo soy de allá pinta con precisión el paisaje del Chaco salteño, utilizando elementos característicos de la región como el guayacán, el chaguaral y la presencia viva del canto ancestral.
"Yo soy de allá, de ese pago tan querido, tierra del guayacán, de iguanas y quirquinchos", reza parte de la composición del Chaqueño Palavecino. A través de sus estrofas, la zamba rescata la pertenencia a la tierra de origen a pesar de los caminos recorridos. En cada interpretación, el Chaqueño vuelve a ese rincón de Salta para reafirmar la vigencia de su raíz y el orgullo de su historia personal.
La historia de vida del Chaqueño Palavecino
Oscar Esperanza Palavecino nació el 18 de diciembre de 1959 en el paraje Rancho El Ñato, ubicado en el departamento Rivadavia, en la región chaqueña de la provincia de Salta. Durante su infancia desempeñó diversos trabajos para colaborar con la economía familiar: a los 9 años, ante el estado de salud de su madre Estela, la familia debió vender sus bienes para trasladarse tres años más tarde a la ciudad de Tartagal, donde residieron en la casa de unos familiares.
Tras el fallecimiento de su madre a sus 16 años, sus hermanos se trasladaron por motivos laborales dentro de la provincia, mientras que su hermano Juan Pablo lo instaló en la capital salteña al cuidado de una tía. En esa etapa trabajó como ayudante de albañilería junto a un familiar y, posteriormente, se desempeñó en la distribución de garrafas de gas. En 1979 realizó el servicio militar obligatorio en la provincia de Córdoba y, al regresar a Salta, asumió tareas como camionero en la misma firma distribuidora de gas.
Letra completa de Yo soy de allá del Chaqueño Palavecino
Yo soy de allá
De ese pago tan querido
Tierra del guayacán
De iguanas y quirquinchos
Tierra del guayacán
De iguanas y quirquinchos
Oigo cantar
Noche adentro una baguala
Es que un puestero va
Campeando una esperanza
Y debe saber usted, compadre que
Yo soy de rancho el Ñato
Y verá también ahí que a mi raíz
La besa el Pilcomayo
Chaco salteño yo
Te nombro a cada ratoSegunda mi hermano querido
Yo soy de allá
De ese pago que es mi orgullo
Fibra de chaguaral
Y fiesta de coyuyos
Fibra de chaguaral
Y fiesta de coyuyos
Dame el sabor
De tu miel de moro, moro
Para endulzar mi voz
Sin un día me enamoro
Vamo' nomás
Y debe saber usted, compadre que
Yo soy de rancho el Ñato
Y verá también ahí que a mi raíz
La besa el Pilcomayo
Chaco salteño yo
Te nombro a cada rato