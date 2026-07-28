El Río Pilcomayo, bagualas y quirquinchos: la zamba en la que El Chaqueño Palavecino cuenta su historia

El Chaqueño Palavecino dedicó una de sus canciones al paraje que lo vio nacer.

Hay canciones que funcionan como un documento de identidad y Yo soy de allá es, sin dudas, el retrato más íntimo de El Chaqueño Palavecino. Compuesta por el cantante salteño junto a Yuyo Montes, esta zamba rinde un profundo homenaje al paraje Rancho El Ñato, perteneciente al municipio de Santa Victoria del Este, el rincón del Chaco salteño que lo vio crecer.

La obra resume en sus versos la geografía, la flora y la fauna que marcaron la infancia del músico; nacido el 18 de diciembre de 1959 en una zona atravesada por el río Pilcomayo, Palavecino conoció desde muy chico la cultura del trabajo para ayudar a su familia. La letra de Yo soy de allá pinta con precisión el paisaje del Chaco salteño, utilizando elementos característicos de la región como el guayacán, el chaguaral y la presencia viva del canto ancestral.

"Yo soy de allá, de ese pago tan querido, tierra del guayacán, de iguanas y quirquinchos", reza parte de la composición del Chaqueño Palavecino. A través de sus estrofas, la zamba rescata la pertenencia a la tierra de origen a pesar de los caminos recorridos. En cada interpretación, el Chaqueño vuelve a ese rincón de Salta para reafirmar la vigencia de su raíz y el orgullo de su historia personal.

La historia de vida del Chaqueño Palavecino

Oscar Esperanza Palavecino nació el 18 de diciembre de 1959 en el paraje Rancho El Ñato, ubicado en el departamento Rivadavia, en la región chaqueña de la provincia de Salta. Durante su infancia desempeñó diversos trabajos para colaborar con la economía familiar: a los 9 años, ante el estado de salud de su madre Estela, la familia debió vender sus bienes para trasladarse tres años más tarde a la ciudad de Tartagal, donde residieron en la casa de unos familiares.

El Chaqueño Palavecino.

Tras el fallecimiento de su madre a sus 16 años, sus hermanos se trasladaron por motivos laborales dentro de la provincia, mientras que su hermano Juan Pablo lo instaló en la capital salteña al cuidado de una tía. En esa etapa trabajó como ayudante de albañilería junto a un familiar y, posteriormente, se desempeñó en la distribución de garrafas de gas. En 1979 realizó el servicio militar obligatorio en la provincia de Córdoba y, al regresar a Salta, asumió tareas como camionero en la misma firma distribuidora de gas.

Letra completa de Yo soy de allá del Chaqueño Palavecino

Yo soy de allá

De ese pago tan querido

Tierra del guayacán

De iguanas y quirquinchos

Tierra del guayacán

De iguanas y quirquinchos

Oigo cantar

Noche adentro una baguala

Es que un puestero va

Campeando una esperanza

Y debe saber usted, compadre que

Yo soy de rancho el Ñato

Y verá también ahí que a mi raíz

La besa el Pilcomayo

Chaco salteño yo

Te nombro a cada ratoSegunda mi hermano querido

Yo soy de allá

De ese pago que es mi orgullo

Fibra de chaguaral

Y fiesta de coyuyos

Fibra de chaguaral

Y fiesta de coyuyos

Dame el sabor

De tu miel de moro, moro

Para endulzar mi voz

Sin un día me enamoro

Vamo' nomás

Y debe saber usted, compadre que

Yo soy de rancho el Ñato

Y verá también ahí que a mi raíz

La besa el Pilcomayo

Chaco salteño yo

Te nombro a cada rato