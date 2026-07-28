Llega Massacre a Deseo 2026 para presentar "Massacredelica": entradas, precios y fecha de cuándo toca

Massacre.

Massacre vuelve a los escenarios porteños con una propuesta que promete ser diferente a todo lo que presentó en los últimos años. Después de explorar su faceta más introspectiva con el ciclo El Lado Oscuro de Massacre, la banda encabezada por Walas abre una nueva etapa con Massacredélica, un espectáculo donde la psicodelia, el color y la celebración ocupan el centro de la escena.

La cita será el sábado 22 de agosto en Deseo, en un concierto pensado como una experiencia sensorial que recorrerá distintas etapas de la historia del grupo. Con una puesta visual especialmente diseñada para acompañar el repertorio, Massacre buscará mostrar su costado más melódico y expansivo sin perder la intensidad que la convirtió en una de las bandas fundamentales del rock alternativo argentino.

Cuándo toca Massacre en Deseo y cuánto salen las entradas

El show de Massacredélica se realizará el sábado 22 de agosto en Deseo. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Enigma Tickets.

Los valores informados son los siguientes:

Early Bird: $50.000 (agotadas).

$50.000 (agotadas). Entrada general: $60.000.

$60.000. Comunidad Indie Hoy 20% Off: $60.000.

$60.000. Promoción Celebremos 3x2: $120.000.

La alta demanda quedó reflejada en el rápido agotamiento de la primera preventa, por lo que quienes quieran asistir deberán adquirir las localidades generales o aprovechar las promociones disponibles mientras haya stock.

Qué es "Massacredélica", el nuevo espectáculo de Massacre

Lejos de abandonar la identidad que construyó durante décadas, Massacre propone con Massacredélica una nueva lectura de su obra. Si el ciclo El Lado Oscuro de Massacre profundizaba en canciones poco frecuentes, lados B y composiciones de clima introspectivo, esta nueva puesta invita a recorrer el extremo opuesto.

La psicodelia, la luz y la experimentación visual serán protagonistas de un espectáculo que promete atravesar distintas etapas de la banda mediante un repertorio centrado en su faceta más luminosa. Según adelantó el grupo, la propuesta busca transformar la oscuridad en una celebración colectiva donde la imaginación y la libertad funcionen como eje del concierto.

Walas de Massacre.

Una banda clave en la historia del rock alternativo argentino

Considerada el primer grupo de skate-punk de Sudamérica, Massacre comenzó su recorrido durante la década de 1980 bajo el liderazgo de Walas. A comienzos de los 2000 logró romper las barreras del circuito alternativo y convertirse en una referencia ineludible para nuevas generaciones del rock nacional.

A lo largo de su carrera compartió escenario con artistas internacionales como Foo Fighters, Pearl Jam, Ramones, Iggy Pop, Kiss, Green Day, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers y Chris Cornell, además de participar en la gira Gracias Totales – Soda Stereo, donde interpretó una de las versiones más celebradas de Juegos de Seducción.

El presente de la banda también está marcado por Nueve, su noveno álbum de estudio. Producido por Gustavo Santaolalla, Héctor Castillo y Federico Piskorz, el disco reunió colaboraciones con Vicentico, Santiago Motorizado y Goyo Degano, y fue destacado por la crítica como uno de los lanzamientos más importantes del año gracias a su combinación de experimentación, potencia y renovación artística.

Con Massacredélica, Massacre vuelve a apostar por el formato conceptual para ofrecer un show que combina historia, innovación y una experiencia inmersiva pensada para reencontrarse con su público desde una perspectiva completamente nueva.