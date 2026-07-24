Pieles +60 años: qué activos necesitás en tu rutina de skincare para disminuir las arrugas y flacidez.

Si tenés más de 60 años, probablemente hayas notado que tu piel comienza a apagarse, resecarse y volverse menos firme. Esto es un proceso totalmente natural a medida que pasan los años, pero si querés recuperar firmeza y disminuir líneas de expresión, hay algunos activos que te conviene incorporar en tu rutina de skincare.

Esther Gaya, enfermera de profesión y experta en dermocosmética y creadora de contenido en la cuenta D3rmocosmetica, explicó cuáles son los activos que conviene incorporar para ver estas mejorías. "Si tienes más de 60 años y te vas la piel seca, apagada, con más arrugas y más flacidez, hoy te traigo una recomendación que no te puede faltar, que es más sencilla de lo que crees, y que realmente cambiará el aspecto de tu piel", asegura.

"No importa el tipo de piel que tenías a los 20 años, cuando llegamos a los 60 o a los 70 tu piel es mucho más seca debido a la menopausia y al descenso hormonal. Producimos menos colágeno y elastina, menos ceramidas, menos ácido hialurónico, y eso se traduce en una piel más seca, que se nos marcan más los poros, tenemos más descolgamiento y en general se nos ve mucho más envejecidas", añade.

Qué activos en productos de skincare rejuvenecen la piel a partir de los 60 años

Por esta razón, señala que es tan importante recuperar parte de esa hidratación. "No te sirve un ácido hialurónico y una cremita y punto, necesitamos hidratar y nutrir en profundidad, porque de lo contrario no te va a ser efectivo. Según Esther, se necesitan ácido hialurónico, ceramidas, colágeno y péptidos.

"Todo esto te va a aportar hidratación, va a hacer que tu piel esté más rellenita, más firme y más nutrida. Y como una esponjita que está seca, a medida que le vayas aplicando estos activos, se va a rellenar y por lo tanto vas a marcar menos flacidez y menos arrugas". También dice que se va a mejorar el aspecto de los poros, ya que a medida que la piel del rostro se cae, se vuelven más largos, grandes y visibles.

Tip low cost para mejorar tu piel sin gastar de más

Añadir unas gotas de rosa mosqueta a tu crema hidratante puede ser una muy buena opción low cost para alcanzar este objetivo en tu piel sin gastar de más, ya que "tiene múltiples propiedades, y entre ellas nutrir, y es antioxidante". Sin embargo, si podés invertir en un buen sérum de péptidos, la experta recomienda que es la mejor opción.