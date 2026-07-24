Peligra la hegemonía estadounidense: la Inteligencia Artificial lanzada en China que revoluciona el sector

Fuente: ABC Color.

Moonshot AI lanzó Kimi K3, el modelo de IA de código abierto más grande lanzado desde China hasta la fecha. Kimi K3 saltó de inmediato al nivel superior de la IA global, superando a Claude Fable 5 y GPT-5.6 Sol en pruebas de código front-end del evaluador Arena, mientras que en el ranking general de texto de Arena terminó por encima de Claude Opus 4.8, el modelo insignia de Anthropic hasta que llegó Fable 5 en junio, y lo hizo costando un 40% menos. El lanzamiento deslumbró a desarrolladores, sacudió a Silicon Valley y reinició la carrera de la IA de forma prácticamente instantánea.

Qué es Kimi K3 y quién lo desarrolló

Kimi K3 cuenta con 2,8 billones de parámetros. Es un modelo de peso abierto, lo que significa que los desarrolladores pueden acceder a su arquitectura, estudiarla y construir sobre ella, y los usuarios pueden descargarlo, ejecutarlo y personalizarlo, a diferencia de los modelos de código cerrado más comunes en los Estados Unidos.

Sus pesos completos estarán disponibles de forma pública a partir del 27 de julio. Moonshot AI, la startup detrás del modelo, recaudó 2.000 millones de dólares en mayo de 2026 y está valuada en más de 20.000 millones. Su facturación anual recurrente supera los 200 millones de dólares. La empresa ya tenía presencia en Silicon Valley antes de este lanzamiento: Cursor usó Kimi para construir Composer 2, su agente de codificación con IA; DoorDash delegó "trabajo de nivel inferior a Kimi K2.6" según su CTO; y Thinking Machines usó Kimi K2.5 para generar datos de entrenamiento para su nuevo modelo Inkling.

Dónde supera y dónde se queda corto

Los resultados no son uniformes, y conviene leerlos con matiz. Moonshot afirma que Kimi K3 supera los sistemas principales de OpenAI y Anthropic en algunos benchmarks, aunque admite que cae por debajo de Claude Fable 5 y GPT 5.6 Sol en rendimiento general.

Los puntos más fuertes son el código front-end y los agentes: en el Frontend Code Arena, Kimi K3 alcanzó el primer puesto con 1.679 puntos, superando a Claude Fable 5 en seis de siete dominios, incluyendo Brand & Marketing, Reference-Based Design y Data & Analytics. Es su pico más alto y el que generó la mayor atención en redes entre desarrolladores.

Respecto al precio, K3 cuesta 15 dólares por millón de tokens de salida, frente a los 50 dólares de Claude Fable 5 por la misma cantidad. Sí es más caro que otros modelos chinos de menor escala, pero considerablemente más barato que su competencia directa.

Por qué genera inquietud en Washington y Silicon Valley

El debate ya no es solo técnico: es geopolítico. Hay una gran discusión en Washington sobre si EE. UU. debería usar modelos chinos de código abierto y si las empresas estadounidenses deberían permitir que China use sus modelos. Lo segundo es irónico, porque los chinos parecen estar haciéndolo bien con sus propios modelos.

El patrón se repite: DeepSeek primero, Kimi K3 ahora. Kimi K3 amenaza las bases del auge de la IA en los Estados Unidos. No porque haya igualado a los modelos de frontera más avanzados —Claude Fable 5 y GPT 5.6 Sol todavía están por delante en términos generales—, sino porque la velocidad con que China está cerrando esa brecha supera las expectativas que muchos líderes tecnológicos estadounidenses tenían hace apenas un año.