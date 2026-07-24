Bélgica nombra a Van Bommel nuevo seleccionador

Imagen de archivo del entrenador del VfL Wolfsburgo, Mark van Bommel, antes de un partido de Liga de Campeones ante el FC Salzburgo, en el Red Bull Arena Salzburgo, Austria.

Bélgica nombró al exinternacional neerlandés Mark van Bommel ‌como su ‌nuevo seleccionador con un contrato de dos años hasta la Eurocopa de 2028, según anunció el viernes la Federación Belga de Fútbol.

El técnico, de ​49 años, ⁠sucede en el cargo a ‌Rudi García, cuyo ⁠contrato, que expira ⁠a finales de julio, no fue renovado a pesar de que Bélgica ⁠alcanzara los cuartos de ​final del Mundial ‌a principios de ‌este mes.

En Bélgica, Van Bommel ⁠es especialmente conocido por su etapa en el Amberes, donde llevó al club a ​un ‌histórico doblete de liga y copa en la temporada 2022-23, y goza de gran prestigio por su ⁠pericia táctica —un aspecto por el que se había criticado a García— así como por su capacidad para gestionar a los jugadores.

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También ha entrenado al PSV de ‌Eindhoven y al VfL Wolfsburgo. En su carrera como jugador, Van Bommel disputó 79 partidos con la selección neerlandesa, llegó a ‌la final del Mundial de 2010 y militó en el Barcelona, ‌el Bayern ⁠de Múnich, el AC Milan y el PSV ​de Eindhoven.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)