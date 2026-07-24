Islas Malvinas: mapa, ubicación exacta, clima y por qué son Argentinas

Islas Malvinas.

Las Islas Malvinas ocupan un lugar central en la historia, la política exterior y la identidad nacional argentina. Si bien la Guerra de 1982 marcó a varias generaciones, el reclamo de soberanía argentino no se limita al conflicto bélico: se apoya en antecedentes históricos, argumentos jurídicos reconocidos internacionalmente y evidencia científica sobre la geografía del Atlántico Sur.

Ubicado frente a la Patagonia, el archipiélago es objeto de una disputa entre Argentina y el Reino Unido. Mientras Londres mantiene el control efectivo desde 1833, la Argentina sostiene un reclamo permanente respaldado por su Constitución Nacional, resoluciones de las Naciones Unidas y diversos estudios sobre la plataforma continental.

¿Dónde quedan las Islas Malvinas?

Las Islas Malvinas están en el océano Atlántico Sur, aproximadamente a 500 kilómetros al este de la costa sur de la Argentina. El archipiélago está ubicado entre los 51° 41' de latitud sur y 59° 00' de longitud oeste. Está integrado por dos islas principales -Gran Malvina (Occidental) y Soledad (Oriental)- además de alrededor de 200 islotes.

Su superficie terrestre alcanza los 12.173 kilómetros cuadrados, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas (ONU). La población ronda las 3.600 personas, concentradas mayoritariamente en Puerto Argentino (Stanley), principal centro urbano del archipiélago.

¿Cómo es el clima en las Islas Malvinas?

Las Malvinas presentan un clima marino frío, caracterizado por fuertes vientos del oeste, elevada humedad, nubosidad persistente y temperaturas moderadas durante todo el año. Las precipitaciones son frecuentes y se registran durante más de la mitad de los días del año. También pueden producirse nevadas en casi todas las estaciones, aunque la acumulación de nieve suele ser escasa y es poco habitual durante enero y febrero.

Islas Malvinas.

El paisaje está compuesto por terrenos rocosos, llanuras onduladas y sectores pantanosos, condiciones que marcaron históricamente la vida de sus habitantes y la adaptación de la flora y la fauna locales.

¿Por qué las Islas Malvinas son argentinas?

La posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas se sostiene en un conjunto de fundamentos históricos, jurídicos y geográficos que el país mantiene desde el siglo XIX.

Uno de los principales argumentos es que las islas forman parte de la plataforma continental argentina. Investigaciones científicas desarrolladas durante décadas, entre ellas estudios del CONICET, demostraron la continuidad geológica entre la Patagonia y el subsuelo del archipiélago.

Ese trabajo fue acompañado por campañas oceanográficas, estudios sísmicos y relevamientos batimétricos presentados por la Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU. En 2016, el organismo validó la extensión del límite exterior de la plataforma continental argentina. Si bien esa decisión no resuelve la cuestión de la soberanía, constituye un reconocimiento técnico de la prolongación natural del territorio argentino bajo el mar.

A ello se suman los derechos históricos heredados de España mediante el principio jurídico de uti possidetis iuris. Luego de la independencia, las Provincias Unidas del Río de la Plata ejercieron actos efectivos de soberanía sobre las islas entre 1820 y 1833, con autoridades designadas, población estable y actividades económicas lideradas por Luis Vernet.

El 2 de enero de 1833, fuerzas británicas expulsaron a las autoridades argentinas establecidas en las islas. Desde entonces, la Argentina presentó protestas diplomáticas de manera ininterrumpida. En 1965, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a ambos países a negociar una solución pacífica.

Una disputa que sigue vigente por razones estratégicas

La Cuestión Malvinas mantiene plena actualidad por razones que exceden el plano histórico. El archipiélago se ubica en una zona de enorme importancia geopolítica por sus recursos pesqueros, su potencial hidrocarburífero, su cercanía con la Antártida y el control de rutas marítimas del Atlántico Sur.

La Argentina considera el reclamo sobre las Islas Malvinas una política de Estado, incorporada en la reforma constitucional de 1994, que establece el objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía mediante medios pacíficos y conforme al derecho internacional.

Islas Malvinas.

En paralelo, el Reino Unido mantiene una importante presencia militar y continúa administrando el archipiélago, mientras ambos países sostienen posiciones contrapuestas sobre la soberanía. En los últimos años hubo intentos de cooperación bilateral en temas específicos, aunque sin avances concretos respecto de la cuestión de fondo.

Más de 190 años después de la ocupación británica y más de cuatro décadas después de la guerra de 1982, las Islas Malvinas son uno de los principales temas de la política exterior argentina y una causa respaldada por argumentos históricos, jurídicos, geográficos y diplomáticos que siguen vigentes en el escenario internacional.