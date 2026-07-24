Malas Artes presenta una nueva edición de su cancionero federal con un evento gratuito en Palermo.

La revista Malas Artes celebrará el lanzamiento de su edición #015 con un encuentro de entrada libre y gratuita que reunirá música, literatura y arte independiente. La cita será el viernes 14 de agosto a las 20 en el Centro Cultural Thames, en el barrio porteño de Palermo, con una propuesta que busca volver a poner a las canciones y la creación colectiva en el centro de la escena.

Más que la presentación de una revista, el evento será una celebración del encuentro entre artistas y público. "Las canciones vuelven a ocupar un lugar entre las manos, las voces y la memoria compartida", sostiene Dolores Tuculet, impulsora del proyecto que, desde hace casi una década, se convirtió en un referente dentro de las publicaciones culturales por su trabajo de difusión de la obra de mujeres y diversidades a través de un cancionero federal.

En una época marcada por el consumo veloz de contenidos digitales, Malas Artes apuesta por recuperar el valor del papel y de la experiencia compartida. Su propuesta combina música, ilustración, fotografía, literatura y artes visuales en una publicación que funciona como un espacio de circulación para artistas independientes de distintos puntos del país.

Un cancionero para preservar la música contemporánea

La nueva edición incorpora un nuevo volumen del Cancionero de Músicas Contemporáneas, una iniciativa que rescata las letras de canciones en formato impreso para conservar parte del patrimonio musical actual y fomentar su circulación más allá de las plataformas digitales.

Ya se puede acceder a la pre- venta de la última edición del cancionero de Malas Artes.

En esta oportunidad participan Abril Olivera, Wen, Paz Estrach, Carmen Sánchez Viamonte, Lola Cobach, Sofía Viola, An Espil, Flopa Lestani, Amanda Pujó, Paula Maffía, Mel Muñiz, Pilar Fogwill, Chechi De Marcos y Natasha Doe, artistas que representan distintas escenas de la música argentina contemporánea y cuyas obras dialogan entre sí dentro de un mismo volumen pensado para ser leído, cantado y compartido.

Un proyecto nacido en Tandil que construyó una red federal

Malas Artes nació en Tandil en 2017 como un proyecto cultural autogestivo impulsado por Dolores Tuculet. Desde entonces fue creciendo hasta conformar una comunidad integrada por más de 800 artistas, consolidándose como una plataforma de difusión para la producción independiente.

A lo largo de estos años, la revista expandió su alcance desde el interior bonaerense hacia distintos puntos del país, promoviendo cruces entre músicos, escritores, ilustradores, fotógrafos y artistas visuales. Esa construcción colectiva le valió importantes reconocimientos institucionales, entre ellos la Declaración de Interés Cultural y Municipal otorgada por el Honorable Concejo Deliberante de Tandil y la Declaración de Interés Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

La presentación de la edición #015 busca reflejar el espíritu que caracteriza al proyecto desde sus comienzos: entender el arte como una experiencia compartida y no como un hecho individual. Con entrada libre y gratuita, la jornada invita a descubrir nuevas voces, encontrarse con artistas de distintas disciplinas y celebrar una forma de hacer cultura basada en la colaboración, el intercambio y la construcción de redes.