Rusia dice que esperará a las nuevas propuestas de Trump sobre el fin de la guerra en Ucrania

FOTO DE ARCHIVO. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asiste a una reunión en Moscú

​Rusia cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es sincero en ‌sus esfuerzos por ‌poner fin a la guerra de Ucrania y esperará a que Washington presente nuevas propuestas, a pesar de que siga suministrando armas a Kiev, afirmó el viernes el Kremlin.

Mientras tanto, Rusia seguirá luchando para alcanzar ​sus objetivos por ⁠la vía militar, afirmó el portavoz ‌del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Sí, (la lucha) no ⁠es la vía preferida, ⁠pero dada la ausencia de perspectivas de paz, la llevaremos hasta el final, hasta la victoria ⁠total. No obstante, esperaremos nuevas propuestas (de ​Estados Unidos)", respondió Peskov a ‌un periodista de la ‌televisión estatal que le preguntó si Moscú ⁠está dispuesto a esperar a que Washington presente nuevas ideas, cuando los esfuerzos anteriores habían fracasado.

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Sus comentarios pusieron de relieve el ​deseo del ‌Kremlin de mantener la vía diplomática con Trump y de culpar a los aliados europeos de Ucrania de prolongar la guerra, que ya se encuentra ⁠a mitad de su quinto año.

"Los estadounidenses -el presidente Trump y sus negociadores- son sinceros en su deseo de formular opciones aceptables para todos. La opción que propusieron fue aceptada por nosotros, pero rechazada por los ucranianos", afirmó Peskov.

"Los ‌estadounidenses no pudieron convencer a los ucranianos (...) que estaban siendo incitados por los europeos", agregó.

Las últimas conversaciones de paz a tres bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos tuvieron lugar ‌en febrero, poco antes de que Estados Unidos e Israel entraran en guerra con Irán.

El Kremlin ‌ha afirmado ⁠en repetidas ocasiones que espera que se reanude la mediación estadounidense una ​vez que se haya calmado la crisis de Oriente Medio.

Con información de Reuters