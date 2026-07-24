Benjamín Amadeo, Nahuel Pennisi y Olivia Wald lideran los lanzamientos musicales de la semana.

La escena musical llega con una semana cargada de novedades que atraviesan géneros, generaciones y estilos. Desde esperados adelantos de discos hasta álbumes completos y colaboraciones inesperadas, artistas argentinos e internacionales aprovecharon estos días para presentar nuevo material. Pop, rock, folklore, indie, música urbana y canción de autor conviven en una selección que anticipa algunos de los discos más esperados de los próximos meses.

Los lanzamientos musicales de la semana que no te podés perder

Vocha apuesta al riesgo con "Intentar"

Sebastián Petrocelli, más conocido como Vocha, lanzó Intentar, el cuarto adelanto de 13, su próximo álbum conceptual que verá la luz el 14 de agosto. La canción cuenta con las colaboraciones de María Codino y 0800ALGO, y propone un mensaje sobre animarse a dar el salto incluso cuando el miedo está presente. Musicalmente combina pop alternativo con influencias que remiten a Gustavo Cerati, MGMT y The 1975, mientras que el videoclip suma un nuevo capítulo de la película que acompaña todo el proyecto audiovisual del disco.

Campedrinos y Valen Vargas emocionan con "Estrellita Mía"

El dúo folklórico Campedrinos presentó Estrellita Mía, una colaboración junto a Valen Vargas que aborda el dolor por la pérdida de una madre desde una mirada íntima y profundamente emotiva. El lanzamiento llega en un momento de gran reconocimiento para el grupo, luego de obtener la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2026 y recibir dos nominaciones a los Premios Gardel. La canción también funciona como antesala del Mate y Folklore Tour, que recorrerá distintos teatros argentinos durante los próximos meses.

Nahuel Pennisi inicia su homenaje a Mercedes Sosa

Nahuel Pennisi presentó Canción con todos, primer adelanto del álbum Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa, un proyecto dedicado íntegramente a la obra de la artista tucumana. El clásico compuesto por César Isella y Armando Tejada Gómez fue acompañado por un videoclip filmado en Tucumán, tierra natal de Mercedes, reforzando el espíritu de un trabajo que busca acercar su legado a nuevas generaciones.

Benjamín Amadeo estrena "Museo"

A pocas semanas del lanzamiento de su nuevo disco, Benjamín Amadeo publicó Museo, el tercer y último adelanto del álbum que llegará el 13 de agosto. Con producción de Gabriel Pedernera y Peter Akselrad, la canción explora esas personas imposibles de explicar pero imposibles de olvidar. El videoclip, dirigido por el propio artista, fue filmado en Plaza Castelli, dentro de la muestra Habitar el propósito del artista Roberto Frangella.

Olivia Wald lanza el álbum "Otra Que Arde"

Luego de varios sencillos, Olivia Wald presentó finalmente Otra Que Arde, un disco atravesado por el desamor, la ansiedad, la nostalgia y la reconstrucción personal. El focus track es Tus Errores, junto a Coti, una canción que habla de aceptar el final de una relación y priorizar el amor propio. El álbum acompaña además una gira que llevará a la cantante por Argentina, Uruguay, España y México.

Anabel G. profundiza su universo slowcore

La referente del indie bonaerense Anabel G. lanzó BTS, segundo y último adelanto de su próximo EP. Con producción compartida junto a Estanislao López y un rework del dúo chileno Ciudad de Tar, la canción apuesta por una atmósfera minimalista donde predominan la intimidad, la memoria emocional y los paisajes sonoros propios del slowcore.

Asaí presenta el primer capítulo de su álbum debut

La joven cantautora cordobesa Asaí estrenó Yo en Ti, Tú en Mí, primer corte de su álbum debut. El tema, construido sobre guitarras acústicas, violines y sintetizadores, prescinde de una batería tradicional para generar una sensación de suspensión constante. Influenciada por Natalia Lafourcade, Amy Winehouse y Silvana Estrada, Asaí comienza a consolidar una identidad propia dentro del indie folk latinoamericano.

La Chancha Muda adelanta su nuevo disco

La banda La Chancha Muda presentó Tsunamis, segundo adelanto de A Todos Mis Santos, su próximo álbum. El disco promete mantener la identidad combativa del grupo, aunque incorporando un sonido más luminoso y arreglos de cuerdas y teclados. El lanzamiento también vino acompañado por el anuncio de una extensa gira nacional que comenzará a fines de agosto.

Los Magos regresan con "Medicina"

La banda bonaerense Los Magos publicó Medicina, primer anticipo de su próximo trabajo discográfico. El sencillo recupera la esencia más cruda del rock & roll con una mirada crítica hacia la superficialidad contemporánea y marca el inicio de una nueva etapa artística bajo su actual nombre.

Buenos Vampiros presenta un single doble

La banda marplatense Buenos Vampiros continúa adelantando su cuarto álbum, El último disparo, con dos nuevas canciones: Mundo raro y Morir en mi tierra. Mientras la primera se inclina hacia un punk enérgico y desencantado, la segunda explora un registro mucho más introspectivo inspirado en un poema de Fadwa Tuqan. El disco llegará en septiembre, antes de una nueva gira europea.

Ryan publica "Bendiciones", nuevo corte de "Zafarrancho"

La banda Ryan lanzó Zafarrancho, un álbum grabado íntegramente durante una convivencia en una casa de campo, privilegiando las tomas en vivo y una producción orgánica. Entre sus canciones destaca Bendiciones, un tema de impronta psicodélica con trompetas y coros góspel que también fue presentado junto a un videoclip.

Lucho RK abre una nueva etapa con "AIRE"

Desde España, Lucho RK estrenó AIRE, un reggaetón de clima veraniego que inaugura una nueva etapa artística tras colaborar con figuras como Quevedo, Omar Montes y Lola Índigo. El lanzamiento coincide con su participación en La Velada del Año VI, donde compartirá escenario junto a La Pantera.

Pablo Alborán estrena "Tiempos bonitos"

Pablo Alborán lanzó Tiempos bonitos, un sencillo que combina sonidos afro y latinos con una letra nostálgica sobre esos amores que llegan en el momento equivocado. El videoclip fue registrado completamente en vivo durante sus conciertos en el Movistar Arena de Madrid y acompaña la gira internacional Global Tour KM0.

Soffia Philo y Noel Schajris unen generaciones

La cantante uruguaya Soffia Philo presentó la versión oficial de No lo sabe junto a Noel Schajris, integrante de Sin Bandera. La canción nació tras viralizarse en redes sociales, donde acumuló más de tres millones de reproducciones antes de su lanzamiento oficial. Con esta colaboración, Soffia completa su primer EP, Nivel 1, mientras continúa preparando su álbum debut.

Hana adelanta su próximo disco con "Otra Vez"

La cantante y artista visual Hana estrenó Otra Vez, el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio, previsto para noviembre. Producida por Agustín della Croce, la canción combina sonidos electro pop y synthpop y propone una historia de resiliencia pensada para la pista de baile, una marca que la artista viene consolidando junto a su hermana melliza Andy Ciliberti.