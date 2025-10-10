Pablo Alborán estrenó Qué Tal Te Va, su nueva canción jutno a Luan Santana

Pablo Alborán.

Pablo Alborán une fuerzas con el popular artista brasileño Luan Santana en la interpretación conjunta de ¿Qué tal te va?, nuevo adelanto de KM0, el próximo álbum del artista malagueño. Estamos ante una canción nostálgica y cargada de sentimiento, de producción moderna y vibrante, a cargo del propio Pablo, en la que sin duda se convertirá en una de las canciones favoritas de los fans dentro del nuevo repertorio del artista.

El videoclip de ¿Qué tal te va? fue grabado en Lisboa, cuando Alborán se presentó en el show de Luan Santana el pasado 23 de agosto para interpretar juntos este nuevo single. El lanzamiento de la preventa de su nuevo álbum KM0 y de las entradas para su tour, se celebró con un showcase multitudinario en la Puerta del Sol de Madrid, que reunió a más de 15.000 personas y fue seguido por 100.000 espectadores en TikTok LIVE.

Durante el evento, el artista presentó en exclusiva canciones como Vámonos de aquí y Mis 36, tema inédito ya disponible en plataformas, considerado uno de los más personales y emotivos del disco, además de interpretar clásicos como Saturno. KM0 es el séptimo álbum de estudio y, sin duda, es en el que el artista ha desplegado una paleta de colores más amplia dentro su repertorio.

El tracklist está repleto de grandes canciones; emocionantes, sinceras y orgánicas. Un repertorio en el que podemos encontrar sonidos de vanguardia y en el que el artista explora nuevos terrenos, asumiendo de nuevo, no solo la autoría de todas sus canciones, si no también la producción y arreglos de la mayoría del álbum.

KM0, la nueva propuesta de Pablo Alborán

El lanzamiento de KM0 nos va a regalar canciones para emocionarnos, bailar y disfrutar, pero este disco también nos trae la vuelta de Pablo a los escenarios. Una gira que comienza en marzo de 2026 en Latinoamérica y que continuará hasta 2027 con conciertos por las principales ciudades de Europa, con parada por toda España. En todos los shows, el compositor unirá la pasión y emoción de sus grandes temas con un nuevo sonido más maduro e innovador marcado por el lanzamiento del nuevo disco, KM0.