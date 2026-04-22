El anuncio bomba de Benjamín Amadeo que sacudió a sus seguidores

Benjamín Amadeo estrenó “Mil Disparos” y anunció el Teatro Gran Rex.

En el día de su cumpleaños, Benjamín Amadeo presentó Mil Disparos, un nuevo single que funciona como adelanto de su próximo álbum y que, en cuestión de horas, empezó a generar repercusión entre sus seguidores. El lanzamiento no llega solo, también confirmó una ambiciosa gira internacional para 2026 que incluye una parada clave en el mítico Teatro Gran Rex.

Mil Disparos se instala como el segundo anticipo de un disco que verá la luz a comienzos de agosto y que promete mostrar una faceta más introspectiva del músico. La canción se mueve en ese terreno incómodo donde las emociones no terminan de resolverse, habla de ese momento en el que alguien intenta convencerse de que todo está bien, aunque por dentro todavía haya ruido. Esa tensión emocional se traduce en un estribillo pegadizo y una base pop con un groove suave, que equilibra lo íntimo con lo bailable.

El propio Amadeo dejó entrever que el tema nace de una contradicción muy humana, se trata de sostener una aparente indiferencia mientras internamente persiste el conflicto. Esa idea de “loop emocional” no solo atraviesa la letra, sino también el pulso musical, que acompaña esa sensación de repetición constante entre lo que se siente y lo que se dice.

Cómo es "Mil Disparos", el nuevo single de Benjamín Amadeo

En lo sonoro, el track fue producido por Gabriel Pedernera y Peter Akselrad, quienes lograron una estética que combina sensibilidad pop con una energía sutil pero persistente. Como referencia, el propio artista reconoció cierta inspiración en Man I Need de Olivia Dean, aunque llevada a un lenguaje más cercano al pop argentino.

El lanzamiento también incluye un videoclip que amplifica el concepto de la canción: una estética marcada por contrastes, donde lo que se muestra no siempre coincide con lo que realmente sucede. El símbolo de una cara sonriente invertida aparece como una metáfora visual potente de ese “estar bien” forzado o performático.

Pero eso no es todo. Con este estreno, Amadeo también encendió la expectativa por su gira 2026, que lo llevará por distintas ciudades de Latinoamérica, incluyendo Lima, Montevideo, Rosario y Córdoba. El punto más esperado será su presentación del 5 de noviembre en el Teatro Gran Rex, uno de los escenarios más emblemáticos del país, donde buscará consolidar esta nueva etapa artística frente a su público local.

Así, en lugar de soplar velitas en silencio, Benjamín Amadeo eligió celebrar con música, emociones a flor de piel y un anuncio que deja en claro que su próximo capítulo no será uno más: promete ser el más honesto y ambicioso de su carrera.