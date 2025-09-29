El inesperado anuncio que hizo Benjamín Amadeo en público.

El último fin de semana, Benjamín Amadeo vivió una noche que quedará en su memoria. Mientras cerraba la exitosa gira de su disco Salvando distancias en el teatro Gran Rex, el cantante compartió con su público una noticia que emocionó a todos: será papá por segunda vez. Esta hermosa noticia se hizo viral en redes sociales.

Antes de interpretar su tema Volaré, Amadeo se detuvo a relatar una historia muy especial que unía la música con el destino. “Cuando estaba haciendo esta canción, guiado por esas líneas de los hijos del amor profundo, me miraba la mano... estábamos esperando a mi pequeña Andes y veía que tenía una línea y abajo otra”, contó, aludiendo a la quiromancia. Luego, agregó con una sonrisa: “Y nos enteramos hace unas semanas que estamos esperando a un hijo para fines de marzo”.

La ovación fue inmediata y el artista, visiblemente emocionado, agradeció el cariño del público. Ya en la mañana del lunes, desde el streaming Soñé que volaba, reveló que el bebé en camino es un varón: “Un hincha del Rojo más. La sociedad entendió que el club de fútbol se traspasa y no hay muchos cuestionamientos”.

Su historia de amor con Martina, la mamá de sus hijos

Benjamín y Martina se conocieron en un boliche hace más de diez años, cuando el músico recién había terminado su relación con Lali Espósito. Tras una primera cita que casi no ocurre, la química entre ellos fue inmediata. En 2021 dieron la bienvenida a su hija Andes, quien pronto se convertirá en hermana mayor de este nuevo integrante de la familia.

Benjamín Amadeo espera a su segundo hijo con Martina.