Interfaz doble y hasta 2TB de capacidad: cómo es la nueva SSD de Kingston

Kingston anunció en Argentina el lanzamiento de la Dual Portable SSD, su primera unidad de estado sólido portátil sin cables, pensada para usuarios que buscan una solución rápida, accesible y confiable para transferir y respaldar archivos.
Con un diseño similar a una memoria USB, pero con prestaciones de alto rendimiento, la nueva SSD promete mejorar flujos de trabajo en laptops, computadoras de escritorio y dispositivos móviles gracias a su interfaz doble, su velocidad y su capacidad de hasta 2 TB.
Diseño compacto y doble interfaz para múltiples dispositivos
La nueva unidad adopta un formato metálico compacto, resistente y fácil de llevar en el bolsillo o en la mochila. Su principal diferencial es la interfaz dual: incorpora conectores USB Tipo-A y USB Tipo-C, lo que permite mover archivos entre distintos dispositivos sin necesidad de adaptadores.
Además, alcanza velocidades USB 3.2 Gen 2 de hasta 1.050 MB/s en lectura y 950 MB/s en escritura, lo que agiliza el trabajo con fotografías de alta resolución, videos 4K o archivos pesados. Según Kingston, la idea es ofrecer una solución simple para quienes necesitan respaldar contenido de forma segura y rápida en distintos entornos.
Pensada para productividad y portabilidad
La empresa destaca que cada vez más usuarios necesitan llevar sus datos consigo y trabajar desde varios dispositivos. En ese contexto, la Dual Portable SSD apunta a ser una herramienta versátil que facilita la transferencia, el respaldo y el intercambio de archivos. Geraldine Stack, gerenta de Negocio SSD en Kingston Latinoamérica, subrayó que la unidad permite “transferir, compartir y respaldar fácilmente archivos importantes en diferentes dispositivos USB-A y USB-C”, reforzando su carácter todo-en-uno.
Capacidades, compatibilidad y garantías
La SSD llega en versiones de 512 GB, 1 TB y 2 TB, todas con cinco años de garantía limitada y soporte técnico gratuito. Es compatible con una amplia variedad de sistemas operativos, incluyendo Windows 11, macOS, Linux, ChromeOS, Android e incluso iOS/iPadOS para dispositivos con soporte adecuado.
Con un peso de apenas 13 gramos y un cuerpo de metal y plástico, la Dual Portable SSD de Kingston apunta a quienes buscan una solución robusta, portátil y sin cables, adecuada para uso creativo, profesional o cotidiano.