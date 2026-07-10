Qué escuchar este fin de semana: los mejores estrenos de la música nacional.

La escena musical argentina suma una nueva tanda de estrenos que atraviesa géneros y generaciones. Canciones con fuerte contenido social, colaboraciones entre artistas consagrados y emergentes, registros en vivo y nuevos EP forman parte de los lanzamientos que renuevan las plataformas esta semana.

Cinco lanzamientos musicales para el fin de semana

Santiago Alonso convierte el Mundial en una canción de protesta

El cantautor bonaerense Santiago Alonso presentó Mundial, un single que toma el fervor futbolero como punto de partida para reflexionar sobre la realidad social. Con producción de Juan Manuel Archoni y una portada ilustrada por Panchopepe, la canción combina la sensibilidad de la canción de autor con una mirada crítica sobre el presente.

La letra plantea una invitación a recuperar la empatía y concluye con un fragmento del relato de Víctor Hugo Morales durante la histórica final entre Argentina y Francia en el Mundial de Qatar 2022, resignificando uno de los momentos más emotivos del deporte argentino.

El lanzamiento llega mientras el músico prepara una nueva gira que recorrerá ciudades de Argentina durante julio y septiembre, para luego desembarcar en Barcelona y Madrid en octubre.

Baja Killa imagina un futuro posible con "Un Día"

Desde la escena alternativa, Baja Killa lanzó Un Día, el segundo adelanto de su próximo álbum, que verá la luz este año a través del sello Hora Cero Records. Grabada en Unísono, el histórico estudio de Gustavo Cerati, la canción propone una mezcla de hardcore y screamo para construir una utopía colectiva. Lejos del pesimismo habitual del género, el grupo imagina cómo sería despertar en un mundo donde las luchas sociales ya fueron conquistadas.

La banda, integrada por las gemelas Pilar y Micaela Baeza junto a Emmanuel Eroles y Tomás Gamarra, consolida así una propuesta que combina intensidad sonora con un fuerte discurso político y social.

Maxi Espíndola publica dos inéditos en vivo

En plena consolidación de su carrera solista, Maxi Espíndola estrenó dos nuevas grabaciones registradas durante sus conciertos con localidades agotadas en Niceto Club. Se trata de Empezar de nuevo, interpretada junto a Nahuel Pennisi, y Soledad, dos baladas que reflejan el costado más íntimo del cantante luego de su exitoso paso por el dúo MYA.

Los lanzamientos llegan como anticipo de su próxima presentación en Niceto, prevista para el 31 de julio, y continúan la serie de registros en vivo que el artista comenzó a publicar tras el éxito de sus primeras colaboraciones con Tini y Valen Vargas.

Soledad y Valen Vargas cruzan folklore y música tropical

Soledad Pastorutti amplía el universo de Casa Sole con una nueva versión de Me Muero Lejos de Ti, esta vez junto a Valen Vargas. La canción, una zamba de Roberto Ternán popularizada por Los Tucu Tucu en los años noventa, adquiere una nueva identidad gracias al encuentro entre la tradición folklórica y la sensibilidad de uno de los jóvenes referentes de la música tropical.

El proyecto Casa Sole continúa así apostando a los cruces generacionales y estilísticos, luego de las colaboraciones con Pedro Capó, Chango Spasiuk, Miranda!, La T y La M y Zoe Gotusso.

Juan Bautista Derrasaga presenta su segundo EP

Otro de los estrenos destacados de la semana es El pulso de las horas, el nuevo EP del compositor Juan Bautista Derrasaga. El trabajo reúne seis canciones donde predominan el pop y el rock, aunque también aparecen guiños a la bossa nova, el jazz y el funk. El corte de difusión es Los especialistas, acompañado por un videoclip animado.

Con este lanzamiento, Derrasaga continúa el camino iniciado con Faro Menor y reafirma una propuesta donde las melodías cuidadas y las influencias del rock británico y español ocupan un lugar central.