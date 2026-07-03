Seis lanzamientos musicales imperdibles para renovar tu playlist este mes de julio.

La primera semana de julio llega cargada de novedades para todos los gustos. El panorama reúne regresos esperados, adelantos de discos, proyectos conceptuales y canciones que exploran desde la introspección hasta la pista de baile. Artistas argentinos como Vocha, TULI, Male y Lei y Anabel G. comparten espacio con nombres internacionales como Becky G y Judeline, en una semana que confirma la diversidad sonora de la escena actual.

Los primeros lanzamientos musicales del mes de julio

Vocha apuesta a "Torcer la suerte" con un nuevo capítulo de su universo conceptual

Sebastián Petrocelli, más conocido como Vocha, presentó Torcer la suerte, el tercer adelanto de 13, el álbum y película conceptual que verá la luz durante 2026. Musicalmente, el single combina un groove inspirado en el funk y el new wave de los años 80, con referencias a Talking Heads y estructuras pop cercanas a The 1975. El resultado es una canción luminosa, con un estribillo pensado para ser coreado y un puente cargado de congas y percusiones que la convierte en uno de los momentos más bailables del futuro disco.

El lanzamiento también suma un nuevo fragmento de la película que acompaña al álbum. Cada single funciona como un episodio de una historia ambientada en una Buenos Aires onírica. Después de atravesar una muerte simbólica en 13 y una etapa de fiebre urbana en Enfermedad, el protagonista llega ahora al Club de las Almas Rotas, donde comienza un entrenamiento físico y espiritual para aprender a cambiar su destino.

Male y Lei viajan al pasado con el EP Flashback

Las hermanas mellizas Malena y Leila Palmiro presentaron oficialmente Flashback, un EP de cuatro canciones que homenajea la estética y la energía musical de las décadas del 70 y del 80. El lanzamiento fue acompañado por un showcase íntimo en Buenos Aires donde interpretaron las canciones del nuevo trabajo junto con algunos de sus sencillos anteriores, marcando el comienzo de una nueva etapa artística.

El EP está integrado por Diamante en Bruto, Sweet Relief, Brindo porque te vas y Fugaces. Entre ellas sobresale Brindo porque te vas, una canción que transforma el duelo en una celebración del legado. El tema nació como homenaje a Claudio, tío de las artistas y músico, quien solía interpretar esa composición junto a su banda. Lejos de instalarse en la tristeza, propone una mirada luminosa sobre la permanencia del amor más allá de la ausencia.

La producción reunió un equipo internacional integrado por Diego Denegri, José Luis Pagán, productor nominado al Grammy que trabajó junto a Marc Anthony, Jennifer Lopez y Chayanne, y la directora vocal Constanza Luer.

Judeline vuelve con "Besito", una oda electro-pop al deseo

Después de consolidarse como una de las artistas europeas con mayor proyección internacional y tras su paso por Lollapalooza Argentina este año, la española Judeline estrenó Besito, una canción que profundiza su universo sonoro entre el pop electrónico, la sensualidad y la nostalgia. Producido por Lil Chick, Sacha Rudy, PHIL, Tuiste y Gese Da O, el single propone una atmósfera brillante y nocturna donde un beso se convierte en el recuerdo imborrable de una noche de verano.

Con apenas 23 años, Judeline continúa expandiendo una carrera que ya la llevó a compartir escenario con J Balvin, Duki, Dellafuente y Tainy, además de actuar en festivales como Coachella, Primavera Sound y Dour Festival. Tras el éxito de Bodhiria y del EP Verano Saudade, Besito aparece como un nuevo paso en una etapa donde la artista sigue mezclando pop, electrónica, flamenco, R&B y sonidos urbanos sin perder identidad.

TULI inaugura una nueva era con "THE END"

La cantante y performer argentina TULI decidió abrir una nueva etapa artística con THE END, el primer adelanto de su álbum debut previsto para 2027. El sencillo representa un giro hacia un pop mucho más maduro e introspectivo. Construido sobre texturas etéreas y una producción envolvente, el tema aborda ese momento de incertidumbre que llega después de una ruptura sentimental, cuando las respuestas todavía no aparecen.

El videoclip acompaña esa búsqueda desde un lenguaje visual lleno de flores, reflejos naturales y elementos orgánicos que, según anticipa la artista, también estarán presentes en los próximos lanzamientos. Luego de canciones como Mala Suerte junto a Lit Killah, Qué Casualidad con Luck Ra y de su nominación como Mejor Nuevo Artista en los Premios Gardel, TULI busca consolidar una identidad artística más personal antes de su presentación en el Coca-Cola Flow Fest de México.

Becky G anticipa un disco cargado de identidad con "PATRONA"

La estrella estadounidense Becky G presentó PATRONA, el tercer adelanto de su próximo álbum Baraja Bendita, que llegará el 14 de agosto. La canción gira alrededor de la autonomía, la resiliencia y la confianza personal. Sobre una producción de percusión contundente y una interpretación poderosa, Becky reafirma el control sobre su propia historia y convierte el empoderamiento en el eje central del nuevo proyecto.

El videoclip, filmado en Nueva York bajo la dirección de Pedro Artola, transcurre en un gimnasio tradicional y utiliza el entrenamiento como metáfora del esfuerzo cotidiano que implica alcanzar los objetivos. Baraja Bendita será uno de los trabajos más personales de la artista, donde explora su identidad mexicoamericana alternando canciones en inglés y español para hablar de libertad, evolución y autodescubrimiento.

Anabel G. presenta "Reino", un nuevo adelanto de su próximo EP

Con más de veinte años dentro de la escena alternativa argentina, Anabel Gorbatt continúa desarrollando su carrera solista con Reino, el primer adelanto del EP que publicará durante este año. La canción combina el ADN del rock alternativo de los años 90 con pasajes de slowcore e indie contemporáneo, en una estructura dividida en dos partes que oscila entre la explosividad y la contemplación.

Según explicó la propia artista, la composición reflexiona sobre el acto de sembrar una semilla y cómo ese impulso creativo puede conducir tanto a la fortuna como a la perdición. La producción estuvo a cargo de Anabel G. junto a Estanislao López, fundador del sello Hora Cero Records, responsable también de la grabación y mezcla.