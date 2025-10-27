Quién es la esposa argentina de J Balvin: así es Valentina Ferrer y a qué se dedica

J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron durante la grabación de un videoclip y convirtieron una amistad en una historia de amor internacional

El cantante colombiano J Balvin, una de las figuras más destacadas de la música urbana, mantiene desde hace años una sólida relación con la modelo y empresaria argentina Valentina Ferrer. Su historia de amor comenzó de forma inesperada y hoy conforman una de las parejas más admiradas del espectáculo internacional.

El origen del amor entre J Balvin y Valentina Ferrer

La relación entre J Balvin y Valentina Ferrer nació en 2017, durante la grabación del videoclip del tema Sigo Extrañándote, en el que la argentina fue la protagonista. En ese momento, Ferrer tenía pareja, pero el artista colombiano no ocultó su interés. Aunque sus primeros acercamientos no fueron correspondidos, con el tiempo lograron entablar una amistad que más tarde se transformó en amor.

El intérprete de Mi gente reconoció públicamente que lo que más lo atrajo de Valentina fue su integridad y su lealtad. “Supe que era una gran mujer porque no copeó de fama ni de cuentos. Se mantuvo fiel a su novio”, expresó en una entrevista, destacando los valores que lo conquistaron.

Tras reencontrarse tiempo después, la conexión entre ambos se volvió inevitable. Desde entonces, comparten una relación estable, marcada por el respeto mutuo y el crecimiento personal conjunto. En 2021 nació su primer hijo, Río, quien consolidó aún más su vínculo.

La trayectoria de Valentina Ferrer: de Mendoza al mundo

Nacida en Mendoza, Valentina Ferrer es modelo, actriz y empresaria. Su carrera comenzó a los 16 años en su provincia natal, pero su salto internacional llegó cuando fue coronada Miss Universo Argentina 2014. Ese logro la llevó a representar al país en el certamen global y a iniciar una destacada trayectoria en el mundo del modelaje.

Instalada entre Buenos Aires, Nueva York y Medellín, Ferrer ha trabajado con reconocidas marcas internacionales y ha protagonizado campañas de moda de alto nivel. Su figura se consolidó no solo por su belleza, sino también por su profesionalismo y su perfil reservado, alejado del escándalo mediático.

Además de su carrera en las pasarelas, la modelo mendocina ha incursionado en la actuación y en el mundo empresarial. En los últimos años, lanzó su propia marca de bienestar y ropa deportiva, enfocada en un estilo de vida saludable, combinando su pasión por la moda con el autocuidado y la sustentabilidad.

La vida en pareja y su rol como madre

Juntos, combinan el éxito artístico y la serenidad personal, manteniendo su amor lejos del escándalo y las luces mediáticas.

En una entrevista con la revista Vanity Fair, Valentina Ferrer habló sobre su relación con J Balvin y cómo logran mantener el equilibrio entre el amor, la familia y las exigencias de la fama. “Hemos aprendido mucho y hemos crecido mucho juntos. Somos un equipo, una familia, nos apoyamos mutuamente”, señaló la modelo.

Ferrer también destacó que, a pesar de la popularidad de su pareja, su vida cotidiana no cambió de manera radical. “Para mí fue una relación de pareja más, pero obviamente encontré al amor de mi vida y al papá de mi hijo”, confesó, dejando en claro que su vínculo se basa en la naturalidad y la complicidad.

La pareja ha optado por mantener su vida privada en discreción, alejándose de los excesos de exposición mediática. Sin embargo, ambos comparten ocasionalmente momentos familiares en redes sociales, donde se los ve disfrutando del crecimiento de su hijo Río y de su vida entre Colombia y Argentina.

Un amor que trasciende fronteras

La historia de J Balvin y Valentina Ferrer demuestra que la fama y la distancia no son obstáculos cuando hay admiración y respeto. Él, una de las mayores estrellas de la música urbana; ella, una modelo argentina con proyección internacional. Juntos, han formado una familia sólida y discreta, que combina la creatividad del artista con la serenidad de su compañera.