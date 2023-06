Llega julio y explotan los memes: las mejores reacciones en las redes

A pocos días de la llegada de julio, en Twitter y diversas redes sociales llegaron los mejores memes palpitando el séptimo mes del 2023.

Como ocurre cada año, y desde hace un largo tiempo, miles de usuarios de todo el mundo comienzan a palpitar la llegada del mes de julio. Y en la previa del inicio del séptimo mes del 2023, en Twitter y otras redes sociales ya se pueden ver memes y reacciones virales que tienen al cantante Julio Iglesias como protagonista.

A partir de la expansión de las redes sociales en la era de las telecomunicaciones, los memes comenzaron a tomar protagonismo en la forma que los usuarios buscan comunicarse de una manera divertida. Y para el mes de julio, el músico español se ha convertido en el preferido del público.

Qué opina Julio Iglesias de los memes que lo tienen como protagonista

En una entrevista que le concedió a Revista Hola en 2015, Julio Iglesias comentó que los memes le parecen "simpáticos, siempre que no sean ofensivos". Y agregó: "De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre".

Con la llegada del mes de julio, las redes se inundan de memes con Julio Iglesias como protagonista.

Los mejores memes y reacciones tras la llegada del mes de julio