Ver los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 por Fútbol Libre, Xuper TV, Roja Directa o Pelota Libre es ilegal: dónde hacerlo de manera segura

Existen opciones legales y seguras para ver el Mundial 2026 en Argentina.

La fiebre por los cuartos de final del Mundial 2026 paraliza a la Argentina. Con cruces de alta tensión a través de las pantallas, la tentación de buscar transmisiones rápidas en internet crece entre los hinchas. Sin embargo, recurrir a plataformas piratas pone en riesgo la experiencia de los fanáticos en el momento más decisivo del torneo.

El peligro detrás de Fútbol Libre, Xuper TV y Roja Directa en el Mundial 2026

Optar por sitios clandestinos como Fútbol Libre, Xuper TV o Roja Directa para seguir las instancias finales de la Copa del Mundo representa una pésima decisión. En primer lugar, estas plataformas ilegales carecen de la infraestructura necesaria para soportar el tráfico masivo de los cuartos de final, lo que se traduce en transmisiones plagadas de cortes, congelamientos de imagen y un molesto retraso que suele anticipar los goles a través de los gritos de los vecinos.

Más allá de la mala calidad, el verdadero peligro radica en la seguridad digital: estas páginas son portales directos para la instalación de malware, virus y software espía capaz de robar datos bancarios y personales. Además, la justicia argentina bloqueó activamente decenas de estos dominios, dejando a los usuarios con la pantalla en negro en la mitad del partido.

El Mundial 2026 llega a sus 4tos de final. (Crédito de imagen: FIFA)

¿Dónde ver los cuartos de final de forma legal y segura?

Para disfrutar de los partidos con la máxima definición y sin sorpresas desagradables, existen múltiples alternativas oficiales en el país, tanto en televisión como por streaming:

Televisión abierta y gratuita: Telefe y la TV Pública transmiten en vivo los partidos más importantes de las fases finales, incluyendo los encuentros clave. Se pueden sintonizar de forma digital o mediante las aplicaciones gratuitas Mi Telefe y la web de la TV Pública.

Televisión por cable y satélite: TyC Sports y DSports (DirecTV) ofrecen coberturas completas de los cuartos de final con análisis exclusivos y calidad HD.

Plataformas de streaming pagas: para quienes prefieren dispositivos móviles, las opciones legítimas son DGO, Flow, Paramount+ (que cuenta con las señales de DSports), Disney+ Premium y Telecentro Play.

Ver el Mundial 2026 a través de los canales autorizados no sólo garantiza una transmisión fluida y en tiempo real, sino que protege los dispositivos de los hinchas para que la única preocupación sea alentar a la selección argentina. Siempre hay que elegir las opciones legales para poder disfrutar de la Copa del Mundo sin problemas, a la distancia.