Abel Pintos cantó dos clásicos del folklore argentino.

La noche porteña en el Completo Art Media fue testigo de un momento de carga emotiva y nostalgia para la música popular argentina. Durante el concierto del cantante y compositor Florian, el público fue sorprendido por la irrupción en el escenario de Abel Pintos, quien regaló una serie de interpretaciones que transportaron a los presentes a los inicios de su carrera, devolviéndolo temporalmente al género que lo vio nacer artísticamente.

El segmento comenzó con una íntima versión a dúo de Como dos extraños, el célebre tango de Pedro Laurenz y José María Contursi, donde Pintos y Florian entrelazaron sus voces. Sin embargo, la gran sorpresa de la velada llegó después, cuando se sumó a la escena el Colo Vasconcellos -referente indiscutido de Los Huayra y Ahyre- para terminar de configurar un bloque que desató la euforia de la audiencia.

Juntos, los músicos abordaron una enérgica relectura de La arenosa, la icónica zamba de Gustavo "Cuchi" Leguizamón y Manuel J. Castilla, para luego rematar la noche con un clásico ineludible del cancionero nativo: Entré a mi pago sin golpear, la emblemática chacarera de Carlos Carabajal y Pablo Raúl Trullenque. La potencia interpretativa de Abel en estas piezas demostró que, a pesar de los años, su conexión con la música de raíz permanece completamente intacta en su memoria vocal y emocional.

Este reencuentro con el repertorio tradicional adquiere una relevancia particular al analizar el presente artístico del cantante. En el último tiempo, Abel Pintos se ha consolidado como una de las figuras más masivas del pop, el rock y el género melódico en la región, estéticas que hoy dominan de forma casi exclusiva su discografía de estudio y el diseño de sus grandes giras.

Abel Pintos.

El nuevo proyecto de Abel Pintos en Mendoza

El vocalista Abel Pintos expandió sus actividades hacia el sector agropecuario mediante la compra de un predio de 93 hectáreas ubicado en la localidad de Lavalle, provincia de Mendoza. La transacción comercial, realizada en sociedad con el productor Marcelo González, se formalizó en el último tramo de 2024. El propósito de esta adquisición es trasladar a la zona cuyana el modelo productivo y de formación que el artista ya implementa en su establecimiento La Matera, situado en Mercedes, provincia de Buenos Aires.

El desarrollo proyectado para las tierras mendocinas contempla la implantación de cultivos de frutos secos -con un enfoque prioritario en la producción de pistachos y de algunas variedades de olivos- junto con el establecimiento de un vivero. Asimismo, el predio contará con un sector pedagógico diseñado para que el público infantil reciba instrucción sobre labores rurales, sustentabilidad y preservación ambiental. Esta orientación difiere parcialmente de la sede bonaerense, donde la actividad agraria principal se concentra en la cosecha de la nuez pecán.