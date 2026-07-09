Gestión Insfrán: Formosa cerró 2025 con superávit y ya acumula 24 años de equilibrio fiscal

En un contexto marcado por el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional y el deterioro de las finanzas provinciales, Formosa volvió a cerrar sus cuentas con resultado positivo. De acuerdo con un informe de la consultora Politiké, elaborado sobre la base de datos de Ficonomics y del Ministerio de Economía de la Nación (MECON), la provincia registró en 2025 un superávit financiero del 1,2%, consolidando así 24 años consecutivos de equilibrio en las cuentas públicas.

El relevamiento señala que, mientras Formosa integra el grupo de nueve jurisdicciones que finalizaron el año con superávit, otras 14 provincias registraron déficit financiero, en un escenario atravesado por la reducción de recursos enviados desde la Nación.

Según el informe, una de las partidas más afectadas fueron las transferencias no automáticas, que en mayo de 2026 registraron una caída real interanual del 35%. Si se compara con el inicio de la actual gestión nacional, el descenso acumulado alcanza el 83% en términos reales, impactando sobre las finanzas de las provincias.

En paralelo, el estudio también destacó el desempeño de Formosa en otro indicador económico. Durante junio de 2026, las inscripciones iniciales de motocicletas crecieron un 115,5% respecto del mismo mes del año anterior, ubicando a la provincia como la tercera con mayor incremento interanual del país.

Además, Formosa ocupó el primer lugar en el NEA y el tercer puesto dentro del Norte Grande, superando ampliamente el promedio nacional, que fue del 43,7%, de acuerdo con los datos analizados por la consultora.

Formosa, entre las provincias que menos recursos nacionales recibe

La provincia de Formosa continúa ubicándose entre las jurisdicciones que menos recursos nacionales recibe por habitante, de acuerdo con un informe elaborado por la consultora Politiké a partir de datos oficiales del sitio Presupuesto Abierto de Argentina y estimaciones poblacionales del INDEC.

El estudio sostiene que, mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de recursos nacionales por habitante, Formosa permanece entre las provincias más relegadas en el reparto de fondos, profundizando las asimetrías entre las distintas jurisdicciones del país.

El informe también analizó la evolución de las transferencias automáticas por Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) durante junio y señaló que todas las provincias registraron caídas reales respecto al mismo mes del año anterior. En ese contexto, Politiké aseguró que Formosa fue la provincia más afectada, con una baja del 10,5% en términos reales, el peor desempeño del país.

Desde la consultora explicaron que este escenario responde principalmente a la menor recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias, dos de los principales tributos coparticipables.

Asimismo, advirtieron que la caída generalizada de recursos nacionales anticipa mayores dificultades financieras para las provincias, que deberán afrontar sus compromisos presupuestarios con menores ingresos provenientes de la Nación.