Francia vs. Marruecos: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de cuartos de final del Mundial 2026 según la IA

Francia vs. Marruecos: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los cuartos de final del Mundial 2026, según la IA

Comenzaron los cuartos de final del Mundial 2026 y la Selección de Francia se enfrentará a su par de Marruecos este jueves 9 de julio desde las 17 hs (horario argentino) con el objetivo de pasar a semifinales. El encuentro será en el imponente Gillette Stadium de Foxborough de Boston, Estados Unidos.

Se espera un duelo de máxima tensión, como todos los que le quedan a la Copa del Mundo, ya que ambos llegan después de partidos exigentes en la etapa previa y con la convicción de meterse entre las cuatro mejores selecciones del planeta.

Francia vs. Marruecos: quién gana el partido del Mundial 2026, según la IA

Tras analizar el desempeño de ambas selecciones y la actualidad de sus futbolistas, la inteligencia artificial determinó que Francia es el candidato a quedarse con la victoria y sellar su clasificación. El seleccionado europeo una probabilidad de triunfo del 55%, frente a un 25% de opciones para el conjunto africano y un 20% de probabilidad de que el encuentro culmine empatado en el tiempo reglamentario.

En cuanto al marcador exacto, los modelos de simulación proyectan un escenario cerrado, estableciendo como resultados más viables un 1 a 0 o un 2 a 1 en favor de Francia. Por lo tanto, la ventaja estimada para el ganador es de un gol de diferencia, reflejando la paridad táctica que suele dominar este tipo de instancias definitivas.

El combinado dirigido por Didier Deschamps llega a este compromiso sosteniendo un rendimiento implacable, con paso firme en la fase de grupos y una ajustada pero solvente victoria por 1-0 ante Paraguay en la ronda anterior. La estructura colectiva de Les Bleus se caracteriza por un notable equilibrio entre una defensa que apenas concedió dos goles en el certamen y una ofensiva letal que ya registra 14 anotaciones.

Por su parte, Marruecos, bajo la conducción técnica de Mohamed Ouahbi, consolidó un bloque sumamente rocoso y un contragolpe quirúrgico. Los Leones del Atlas alcanzaron los cuartos de final tras golear 3-0 a Canadá con una demostración de efectividad absoluta. El seleccionado africano mantiene un invicto destacado en la competencia, apoyado en una organización defensiva que obliga a los rivales a desgastarse sin hallar fisuras y en transiciones rápidas de defensa a ataque.

La comparativa de nombres propios expone el altísimo nivel de jerarquía que presentará el campo de juego en Boston. En Francia lidera Kylian Mbappé, entre los goleadores destacados del torneo tras 7 anotaciones. A su lado, la irrupción y el gran momento de Michael Olise aportan frescura, desequilibrio por las bandas y una alta tasa de asistencias que potencian el circuito ofensivo galo.

Mientras que el equipo de Achraf Hakimi, cuenta con un lateral de nivel internacional que combina despliegue defensivo y proyección punzante, acumulando 15 asistencias en la temporada. Junto a él, el mediocampista Azzedine Ounahi llega en un pico de confianza ideal tras convertir un doblete clave en la llave anterior.

¿Hay antecedentes previos entre ambas Selecciones?

Ambos combinados poseen un largo historial, marcado principalmente por el dominio europeo con seis enfrentamientos previos en los cuales Francia obtuvo cinco victorias y hubo apenas un triunfo marroquí (ocurrido en 1998 mediante definición por penales en un torneo amistoso).

El antecedente más reciente y trascendental se remonta al 14 de diciembre de 2022, cuando se midieron por las semifinales del Mundial de Qatar. En aquella oportunidad, Francia se impuso por 2 a 0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani, un resultado que Marruecos buscará vengar en esta edición para intentar romper el techo de los cuartos de final.