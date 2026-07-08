Dinamarca está dispuesta a defender "cada pulgada de la OTAN", incluido reino danés: primera ministra

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, habla durante un encuentro informal en la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara, Turquía.

​La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo el miércoles en Ankara que su país ‌está dispuesto a ‌defender cada pulgada de la OTAN, incluido el reino danés, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara que Groenlandia debería estar bajo el control de Washington.

Las afirmaciones de Trump de que Estados Unidos ​debe adquirir o ⁠controlar Groenlandia, un territorio danés semiautónomo, llevan ‌tiempo tensando las relaciones con Copenhague —ambos ⁠miembros fundadores de la ⁠OTAN— y, en términos más generales, con Europa. La cuestión se encuentra ahora en fase de negociación.

"Estamos ⁠dispuestos a defender cada pulgada de ​la OTAN, incluido nuestro propio ‌territorio (...) Por supuesto que defenderemos ‌el reino de Dinamarca", afirmó Frederiksen, reiterando ⁠que Groenlandia no está en venta.

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"Una de las razones por las que creamos la OTAN hace muchos, muchos años es que, si ​le ‌ocurre algo a uno de nosotros, todos debemos salir en defensa de los demás", añadió.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, ⁠dijo a la prensa en Ankara que Dinamarca sigue manteniendo negociaciones diplomáticas con Groenlandia y Estados Unidos. Aún no se ha dado a conocer el resultado de las conversaciones.

"Tenemos un acuerdo con la Administración estadounidense por el que, dentro del marco ‌de las líneas rojas del reino, intentaremos ver si podemos encontrar una solución que también tenga en cuenta los intereses legítimos de seguridad de Estados Unidos", afirmó Rasmussen.

"Porque esos intereses existen, ‌los compartimos y también estamos respondiendo a ellos", añadió.

Rasmussen afirmó que cree "con firmeza" que es posible alcanzar ‌un acuerdo ⁠que satisfaga a Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos, ampliando el acuerdo de ​defensa de 1951 que otorga a Washington un amplio acceso militar a la isla ártica.

Con información de Reuters