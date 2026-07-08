Festejaba el triunfo de la Selección, recibió un piedrazo en la cabeza y murió: el último video que se hizo viral

Luego del sufrimiento, llegó la alegría y el desahogo tras el triunfo agónico de la Selección Argentina en su duelo ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. Pero mientras en distintos puntos del país las calles se colmaban para celebrar, Cañuelas quedó marcada por la tragedia: en medio de los festejos, Franco Daniel Depauli (46) murió tras recibir un piedrazo en la cabeza mientras estaba con su familia.

En las últimas horas, se hizo viral un video del hombre conmovido mientras celebraba con una bandera argentina sobre los hombros. Las imágenes están tomadas desde un auto, manejado por quien parecería ser un amigo o conocido del fallecido. "¡Vamos carajo! Nunca perdimos la fe y pudimos lograrlo", se lo escucha decir.

El último registro de Franco Depauli

Las imágenes fueron registradas durante los festejos en el centro de Cañuelas. En el video, es posible ver a Depauli sonriente y rodeado de hinchas. Después de celebrar el paso de la Selección argentina a cuartos de final, el hombre le dedicó unas palabras a su amigo: "José te amo, chau amigo".

Poco después comenzaron disturbios, que aparentemente se iniciaron en la esquina de las calles Libertad y 25 de Mayo. Según la reconstrucción de los investigadores, Depauli intentó acercarse hasta su auto, que estaba estacionado en las inmediaciones, cuando una piedra lo golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente.

El hincha falleció horas después en el hospital. La identidad fue confirmada por el Municipio de Cañuelas a través de un comunicado oficial: “El Gobierno Municipal expresa su profundo pesar y consternación por el fallecimiento de Franco Depauli, vecino de nuestra comunidad, como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un hecho de violencia ocurrido durante la tarde de hoy”.

El piedrazo que le costó la vida a un hincha

Tras el impacto de la piedra, la familia de Depauli lo trasladó de inmediato al Hospital Ángel Marzetti al que ingresó sin signos vitales. El director del centro de salud Hernán Carpio reveló que fue reanimado durante 50 minutos, pero que no fue posible salvarle la vida.

Depauli era un vecino muy querido en Cañuelas. Había trabajado durante muchos años en una fábrica de cerámicas y vivía en el barrio Levene, donde lo distinguían por su solidaridad. Según contaron sus allegados, colaboraba con la organización de los festejos por el Día de las Infancias que se realizaban en la ciudad y entretenía a los chicos imitando los característicos bailes de Michael Jackson.

Las cámaras de seguridad del municipio permitieron identificar al presunto autor del ataque. En esa línea, fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, acusado de haber arrojado la piedra que impactó sobre la víctima.