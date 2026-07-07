Qué es el "Match Momentum" y qué significa el nuevo de los partidos del Mundial 2026

El Match Momentum aparece como una opción interesante.

El Mundial 2026 no solo se destaca por el nivel futbolístico y la incorporación de nuevas tecnologías arbitrales. Las transmisiones oficiales también sumaron innovaciones para ofrecer una experiencia más completa a los espectadores, con estadísticas avanzadas que permiten entender mejor el desarrollo de cada encuentro en tiempo real. Y a medida que pasan los años se encuentran nuevas posibilidades para poder atraer a la gente con nuevas herramientas.

Entre esas novedades apareció un gráfico que rápidamente despertó la curiosidad de los hinchas: el "Match Momentum". Visible durante los partidos y en los análisis posteriores, esta herramienta ofrece una representación visual del dominio de cada equipo a lo largo del encuentro, convirtiéndose en uno de los recursos estadísticos más llamativos de la Copa del Mundo. Y que no ha pasado desapercibida en estas últimas semanas.

Qué es el "Match Momentum"

El Match Momentum es una métrica desarrollada para mostrar cómo evoluciona un partido minuto a minuto. A través de un gráfico de barras, permite identificar cuál de los dos equipos ejerce mayor presión ofensiva y tiene más probabilidades de convertir un gol en cada tramo del juego. No mide únicamente la posesión de la pelota, sino la calidad y el impacto de las acciones que realiza cada conjunto durante sus ataques.

El Match Momentum se aplica en cada partido.

Esta herramienta fue creada a partir de un modelo de datos de la empresa especializada Opta, una de las principales proveedoras de estadísticas deportivas del mundo. El sistema analiza cada posesión de balón y evalúa los distintos eventos que ocurren durante ella, asignando un valor a cada acción según si aumenta o disminuye la probabilidad de marcar un gol. De esa manera, no solo considera los remates al arco, sino también pases, recuperaciones, progresiones ofensivas y otras jugadas que ayudan a generar peligro.

Los valores obtenidos se acumulan durante cada minuto del partido y luego se comparan entre ambos equipos. El resultado se refleja en un gráfico donde las barras indican cuál de los dos dominó ese tramo del encuentro. Cuanto mayor sea la altura de las barras, mayor fue el impulso ofensivo de ese equipo y, en consecuencia, sus posibilidades de llegar al gol durante ese período.

Cuál es la ventaja que ofrece el "Match Momentum"

Una de las principales ventajas del Match Momentum es que permite visualizar rápidamente momentos de dominio que muchas veces no quedan reflejados en estadísticas tradicionales como la posesión o la cantidad de remates. Incluso un equipo que no haya generado una ocasión clara puede mostrar un impulso ofensivo sostenido gracias a una sucesión de ataques peligrosos que acercan el juego al área rival.

El gráfico se actualiza automáticamente al finalizar cada minuto de juego, por lo que ofrece una lectura casi en tiempo real del desarrollo del partido. Además de aparecer durante las transmisiones televisivas, también puede consultarse en la sección de estadísticas de cada encuentro tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles compatibles. Antes de su desembarco en el Mundial 2026, la herramienta ya había sido probada en algunas ligas nacionales y desde comienzos de este año comenzó a expandirse a más de 300 competiciones de fútbol en todo el mundo.